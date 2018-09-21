Doğum borçlanması nedir? Kimler doğum borçlanması yapar?

Çalışan kadınlar sigorta başlangıcından sonra doğum yaptıkları çocuklar için doğum borçlanması yaparak emekliliklerini daha erkene çekebilmekte. Peki doğum borçlanması nasıl yapılır? Doğum borçlanmasını kimler yapar? Doğum borçlanması şartı nedir? Kimler doğum borçlanması yapar? Doğum borçlanması yapmak için nereye başvurmak gerekmektedir? Doğum borçlanması için ne gibi şartlar gerekmektedir? Bağ-Kurlular doğum borçlanması yapar mı? SSK doğum borçlanması nasıl olur? Emekli Sandığına tabi olanlar doğum borçlanmasını nasıl yapar?

5510 Sayılı Kanun sigortalılara Sosyal Güvenlik açısından belli süreleri borçlanma hakkı vermekte ve bu süreler borçlanıldığında daha erken emekli olma imkanı sağlanmaktadır. İşte bu süreler içerisinde kadınlar için en önemli olanı “Doğum Borçlanması”dır. 6552 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 11.09.2014 tarihinden önce sadece SSK kapsamında çalışan kadın sigortalılar doğum borçlanması yapabiliyorken, 6552 sayılı torba kanunun yürürlüğe girmesiyle bu eşitsizlik ortadan kaldırılmış ve doğum borçlanması hakkı Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında çalışan kadın sigortalılara da verilmiştir.

KİMLER DOĞUM BORÇLANMASI YAPABİLİR?

5510 Sayılı Kanunun 4/a bendine tabi çalışanlar (SSK),

5510 Sayılı Kanunun 4/b bendine tabi sigortalı olanlar (Bağkurlular)

2925 Sayılı Kanuna tabi çalışanlar (Tarım SSK)

5510 Sayılı Kanunun 4/c bendine tabi sigortalı olanlar(Emekli Sandığı)

5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince haklarında bazı sigorta kolları uygulananlar