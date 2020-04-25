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Aktüel

Doğu’da yağmur ve kar

Doğu Anadolu Bölgesinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.

2020-04-25 11:50:14 -
Doğu’da yağmur ve kar

Doğu Anadolu Bölgesinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeydoğusunun yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


Sıcaklıkların 1 ila 2 derece artacağı bölge genelinde rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvetlice esecek. Bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) yükseklerinde zaman zaman fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.


Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı; Kars’ta eksi 1, Erzurum, Ardahan ve Ağrı’da 1, Erzincan’da 7, Tunceli ve Iğdır’da 6 derece olarak ölçüldü.


Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklık ise; Erzincan’da 12, Tunceli’de 10, Iğdır’da 11, Erzurum ve Kars’ta 7, Ardahan’da 8, Ağrı’da 9 derece olması öngörülüyor.

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