Doğu'da gece en düşük hava sıcaklığı eksi 6,7 derece oldu

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre bölgede hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus olaylarının yaşanacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normları civarında olacağı bölgede rüzgar kuzeybatı yönlerinden hafif ve bazen orta kuvvetle esecek.

"Buzlanma ve don uyarısı"

Bölge genelinde gece ve sabah buzlanma ve don olayı beklendiğinden, vatandaşlar ve yetkililer, özellikle sürücüler, dikkatli ve tedbirli olmalıdır.

Bölge illerinde en düşük gece hava sıcaklığı Iğdır'da 3, Erzincan'da sıfırın altında 6,7, Ağrı'da 4,8, Erzurum'da 4,2, Kars 2,6, Ardahan'da 3,6 derece olarak ölçülmüştür.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıkların Erzincan'da 8 derece, Iğdır'da 6 derece, Erzurum ve Ağrı'da 2, Kars'ta 1 ve Ardahan'da eksi 1 derece olacağı tahmin ediliyor.