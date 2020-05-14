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Aktüel

Doğu’da en sıcak yerleşim yeri Kemaliye oldu

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyrettiği Doğu Anadolu Bölgesinde gün içerisinde en yüksek hava sıcaklığı 30,1 dereceyle Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde ölçüldü.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 10:04:42 -
Doğu’da en sıcak yerleşim yeri Kemaliye oldu

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyrettiği Doğu Anadolu Bölgesinde gün içerisinde en yüksek hava sıcaklığı 30,1 dereceyle Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde ölçüldü.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık olarak geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyrettiği bölgede rüzgar kuzey yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.


Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan’da 9, Kars’ta 3, Ardahan’da 4, Ağrı’da 5, Erzurum’da 3, Iğdır’da 13 derece olarak ölçüldü.


Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzincan’da 26, Erzurum’da 20, Iğdır’da 24, Ağrı’da 20, Ardahan ve Kars’ta 19 derece olacak.


Öte yandan bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars Sarıkamış Kayak Merkezinde sıfır derece ölçülürken, Erzurum Pasinler ve Ardahan Göle’de ise 0,7 derece ölçüldü.

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