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Aktüel

Doğu'da 4 ilde karla karışık yağmur bekleniyor

2020-04-25 11:17:52 -
Doğu'da 4 ilde karla karışık yağmur bekleniyor

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde karla karışık yağmurun etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı bölgede, Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı’da karla karışık yağmur bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 7, Iğdır'da 6, Erzurum, Ardahan ve Ağrı’da 1, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 1 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Erzincan'da 12, Iğdır'da 11, Ağrı'da 9, Ardahan'da 8, Kars ve Erzurum'da 7 derece olacağı tahmin ediliyor.


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