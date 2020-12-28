Doğu ve Güneydoğu'daki çocukların yüzü "Hediye Karavanı" ile gülüyor

VAN (AA) - Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliğinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki çocuklar için hazırlanan "Hediye Karavanı" Van'a ulaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokakta oyun oynayamayan çocukların evde keyifli vakit geçirebilmeleri için hazırlanan, içinde kutu oyunlar ve oyuncakların bulunduğu "Hediye Karavanı"nın kente gelmesi dolayısıyla Cumhuriyet Caddesi'neki kent meydanında program düzenlendi.

Programda konuşan Vali Yardımcısı Ömer Faruk Canpolat, özellikle koronavirüsle mücadele sürecinde bu projenin anlam kazandığını söyledi.

Teknoloji bağımlılığının bu süreçte kendisini daha çok hissettirdiğini belirten Canpolat, şöyle konuştu:

"Aynı evde çocukların velileriyle velilerin dostlarıyla bir araya geldiği zamanlarda muhabbetin, sohbetin, gönül bağının yerini maalesef teknolojik aygıtlar almış durumda. Uluslararası birçok teşkilat, teknolojik bağımlılığı göz önüne alarak bunun tedbirlerini düşünmeye başladı. Böyle bir süreçte bu programın özelliği bir adım daha öne çıkıyor. Bu oyunların hepsi bizim geçmişimiz, milli servetimiz. Bunların hatırlanması ve böyle bir süreçte gündeme gelmesi özellikli bir durum. Yine teknolojik bağımlılıktan kurtularak belki aile içindeki ilişkilerin güçlenmesi, evlatlarla velilerinin, büyüklerinin ilişkilerinin gelişmesi noktasında çok özel bir program."

Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Salim İsot ise "Hediye Karavanı" projesinin 14 ili kapsadığını, çocukları sevindirmenin ayrı bir mutluluk olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından temsili olarak üç çocuğa hediyeleri verildi.

"Hediye Karavanı" yarın Hakkari'de olacak.