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Doğu ve Güneydoğu Ligi Gaziantep’te devam ediyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Tenis Federasyonu’nun iş birliğinde düzenlenen 2019 Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mehmet Şimşek Tenis Kortun’da devam ediyor.

22 Ağustos 2019 Perşembe 13:48
Doğu ve Güneydoğu Ligi Gaziantep’te devam ediyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Tenis Federasyonu’nun iş birliğinde düzenlenen 2019 Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mehmet Şimşek Tenis Kortun’da devam ediyor.


19 şehirden 61 takımdan yaklaşık 400 sporcunun katılım gösterdiği ve bu sene 8’incisi gerçekleşen Doğu ve Güneydoğu Ligi tenis turnuvası 19 Ağustos’ta başlamıştı. 24 Ağustos’ta final maçları ile tamamlanacak olan ligde takımlar ve bireysel alanda yarışan tenisçiler puanlarını yükseltip bir üst turnuvaya gidebilmek için mücadele veriyorlar.


Turnuva Direktörü Fırat Balkıs, 2 yıl Ağrı’da 2 yıl Batman’da, 2 yıl Erzurum’da ve 1 yıl da Malatya’da turnuva düzenlediklerini belirtti. Bu sene 8’inci turnuvayı Gaziantep’te yaptıklarını belirten Balkıs, Gaziantep’in kendilerine çok iyi bir ev sahipliği yaptığını söyledi. Federasyon adına Gaziantep Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına teşekkür eden Balkıs, bundan sonraki turnuvaları da Gaziantep’te yapmak istediklerini belirtti.


Türkiye Tenis Federasyonu Başhekimi Doğan Topbaş, bölge bölge ayrılan tenisin Doğu ve Güneydoğu’nun 6’ıncı lig olduğunu ifade eden Topbaş, “Buranın galip takımları diğer liglerin şampiyonları ile Türkiye ligleri için yarışacak. Grup ve eleme maçlarından alınan puanlar ile bir üst lige çıkarak şampiyon oluyorlar” ifadelerini kullandı.


Turnuvanın en küçük sporcusu olan Ecem Yaren Kılınç (13) Adıyaman’dan katıldığını ve kendisinden büyük sporcular ile maç yaptığını, hepsini de kazandığını söyledi. Tenisi profesyonel olarak yapmak istediğini belirten Kılınç, Gaziantep’teki turnuvada puanını yükseltip bir sonraki turnuvaya gitmek istediğini kaydetti.


Gaziantep Tenis Takımı’ndan Aysu Özkeçeci, turnuvadan grup birincisi olarak çıktıklarını ve elemeye kaldıklarını belirtti.


Yine Gaziantep Tenis Takımı’nın sporcusu Şükrüye Baysal ise Gaziantep’te tek bayan tenis takımının kendileri olduğunu ifade ederek, “İlk üç gün içinde grup maçlarımızı yaptık ve grup lideri olduk. Herşey çok güzel gidiyor. Özellikle bayan ve çocuk gruplarının tenise gelmesini ve tenis oynamalarını öneriyorum” dedi.


Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tenis Antrenörü Samet Güner de, alt yapıda 200 genç tenis sporcusunun bulunduğunu ve bu sporculardan milli takımlara tenisçi yetiştirmek istediğini vurguladı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak büyük bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını aktaran Güner, tenis için iyi bir tesis kurduklarını dile getirdi. Güner, kendilerine bu imkanı sunan herkese teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 13:48
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