Doğu Türkistanlı alim Üstad Yasin Damollacim vefat etti
Doğu Türkistan’ın büyük alimlerinden Üstad Yasin Damollacim yaşadığı Kayseri'de vefat etti.
Doğu Türkistan’ın büyük alimlerinden Üstad Yasin Damollacim yaşadığı Kayseri'de hakkın rahmetine kavuştu.
Üstad Yasin Damollacim kimdir?
Doğu Türkistan’ın Korla beldesinde 1932 yılında dünyaya gelmiş, Kaşgar Hanlık medresesinde ve Korlada zamanın en büyük alimlerinin önünde ilim tahsil etmiş sonra hayatının 50 senesini Doğu Türkistan genelinde sayısız talebeye ilim ve irfan şerbetini içirmiştir. Yetiştirdiği talebeler Doğu Türkistan genelinde büyük fedakarlıklarla hizmet etmiştir. Doğu Türkistan'da soykırım başlayınca hicret ederek Türkiye gelen ve Kayseri’ye yerleşen Damollacim 89 yaşında vefat etti.