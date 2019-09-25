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Doğu Türkistan’da zulüm, Ankara’da Çin reklamı!

Doğu Türkistan'da Müslümanlara soykırım yapan Çin'in kuruluşunun 70’inci yılı sebebiyle Ankara'da bulunan Atakule’de rengarenk kutlama mesajlarına yer verilmesi vatandaşlardan büyük tepki gördü.

25 Eylül 2019 Çarşamba 10:53
Doğu Türkistan’da zulüm, Ankara’da Çin reklamı!

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

Doğu Türkistan’daki MüslümanlarÇin zulmü altında inim inim inlerken, Ankara’nın en işlek, en görünür yeri olan Atakule’de Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 70’inci yılı dolayısıyla rengarenk kutlama mesajlarına yer verilmesi vatandaşları kızdırdı.

Vatandaşlar tepkili!

Atakule’nin görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından görüntüleri gören birçok vatandaş, ‘Zulme rıza küfürdür. yazıklar olsun. Bu nasıl bi kendini bilmezliktir ya. Reziller! Yazıklar olsun. Rabbim Doğu Türkistan’ı Çin’den, bizi de münafık sürüsünden kurtarsın” diyerek tepki gösterdi.

Konuya ilişkin Akit’in ulaştığı Atakule yönetimi ise yaptığı açıklamada, “Bu tür işleri genelde ülkelerin büyükelçilikleri organize eder. Mail yoluyla reklam departmanımız ile iletişime geçilir ve organizasyon hayata geçirilir” bilgisini verdi.

Atakule’de Çin reklamının yapılması tepki çekiyor

Doğu Türkistan’da Müslümanlara zulmünü her geçen gün artıran Çin’de, geçtiğimiz 2017 ve 2018 yılında toplam 230 bin kişi haksız yere hapse mahkum edildi. Doğu Türkistan bölgesindeki Müslüman nüfusu gözetim altına almak ve dini milli duygularını bastırmak için toplama kampları ve hapishanelerden oluşan büyük bir ağ kuran Çin hükümeti, sadece 2018 yılında 133 bin 198 kişiye ceza verirken hükümlülerin çoğunun uzun yıllar hapis cezası almasını sağladı. Doğu Türkistan halkı zulüm altında yaşam savaşı verirken, Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuruluş yıl dönümüne günler kala, Ankara’nın sembolü olan Atakule’de Çin reklamının yapılması tepki çekiyor.

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 10:53
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  10. Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuruluş yıl dönümü

YORUM YAZ

  • ŞahinŞahin12 dk önce
    Yazıklar olsun Perinçek ile iş tutanlara .Yazıklar olsun paraya pula tapanlara Yazıklar olsun makam mevki düşkünlerinreYazıklar olsun dünyevi geleceklerini ulu değerlerin üstünde tutanlara Yazıklar olsun heva ne hevesine tabi olanlaraSELAM OLSUN HÜDÂ'YA TABÎ OLANLARA
  • AA1 sa önce
    HERSEY DAHA GUZEL OLACAK............TI.
  • Ke-mal Ke-mal 1 sa önce
    Yeterki PARA gelsin. Para ugruna sınırı bile kapattık,suriyeliler avrupaya gitmesinler diye.filim gibi
  • KaraKara1 sa önce
    Çin parasıyla satın alınan devlet yetkilileri. Sürüneceksiniz en yakın zamanda..

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