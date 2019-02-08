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Doğu Türkistan yasta! Çin, Abdurehim Heyit'i katletti

Çin yönetiminin şarkılarından dolayı sekiz yıl hapis cezası verdiği Türkistan Türkleri'nin "Dutar’ın kralı" olarak nitelendirdiği Abdurehim Heyit, ağır cezaevi koşullarına iki yıl dayanabildi. Heyit'in cezaevinde vefat ettiği açıklandı.

08 Şubat 2019 Cuma 23:20
Doğu Türkistan yasta! Çin, Abdurehim Heyit'i katletti

Uygur Türklerini toplama kamplarında işkencden geçiren ve ucuz iş gücü olarak kullanan Çin yönetimi cinayetlerine bir yenisini daha ekledi.

Sanatçı Bünyamin Aksungur, sosyal medya hesabından Uygur Türklerinin dünya çapında tanınan halk ozanı Abdurehim Heyit’in tutuklu bulunduğu cezaevinde işkenceyle öldürüldüğünü duyurdu.

Aksungur’un paylaşımı şöyle:

İşkenceye 2 yıl dayanabildi

"Zalim Çin yönetiminince "UÇRAŞKANDA",Karşılaşınca” ve "ATALAR" adlı şarkısı yüzünden 8 yıl hapse mahkum edilmişti. Kamp dedikleri hapishanede türlü ve ağır işkenceler gördü. Ziyaretine sadece oğlu gidebilmiş ve babasını çok zayıflamış ve bitkin bulduğunu söylemişti. 8 yıl işkence altında yaşayabileceğine inanılmıyordu. Öyle de oldu. 2 yıl dayanabildi. Daha önce de öldüğü/öldürüldüğü yolunda haberler geliyor ancak teyid edilemiyordu.

Maalesef bu kez haber doğru!

Abdurehim Heyit milli şehidimizdir.

Allah rahmetiyle mekanını cennet eylesin. Başta Uygur Türkleri olmak üzere, bütün zulüm görenlere yardım eylesin.

Allah, başta zalim Çin yönetimi olmak üzere bütün zalimlerin belâsını versin."

Abdurehim Heyit,  2017'de Urumçi'de tutuklanmıştı

Uygur Şair Tahir Hamut, Nisan 2017’de gözaltına alınan Heyit’in Urumçi’deki Sincan Şarkı ve Dans Topluluğu yetkililerinden duyduğu tutuklanma sürecini şöyle anlatmıştı:

Polis Heyit’i tutuklamadan önce birkaç kez onu evinde ziyaret etmiş. Polis onun okuduğu ve yorumladığı Atı’lar (Ata’lar) adlı şarkıyı niçin bestelediğini ve ne sebeple yorumladığını sormuş. Ayrıca bu şarkının söz yazarının kim olduğu ve niçin yazdığı hakkında da sorgulamış.

Daha sonra bu şarkının sözlerini yazan şair Abdurehim Abdullah da tutuklanmış. Heyit’in yorumladığı şarkının sözlerinde geçen “savaşın şehitleri – jenglerde shehit ” ifadesi hakkında özellikle durdukları ve bu cümle üzerinde çok hassas davrandıkları söyleniyor. Aslında, o şarkının ana mesajı geçtmişte savaşlarda şehit olan atalarımızı ve bu savaşların kurbanlarını hatırlamak ve gençlerin bu günlerde parti yapmalarını (eğlence düzenelemelerini) eleştirmekti. Bu sözlerin aşırılık veya cihad ile bağlantılı olduğu için tutuklandığı yolunda söylentiler var. Çin polisleri “muhtemelen 'Ata’lar – atilar” şarkısı ile cihad arasında kendince bir bağ kurmak istemiş.

Abdurehim Heyit'in şarkıları

Abdurehim Heyit’in bestelediği ve yorumladığı şarkıların çoğu Uygurların geçmiş tarihini ve kültürünü yansıtıyor. Heyit bunları çok güçlü bir şekilde yorumlayarak söylüyordu. Özellikle kendisinin aynı zamanda adaşı da olan Uygurların ünlü şair ve yazarı Abdurehim Otkur’un “uchrashqanda- Karşılaşınca ” (When We Met We) gibi şiiri başta diğer bir çok saygın Uygur şairlerinin lirik ve ironik şiirlerini modern Uygur müzik tarzı ile besteleyip yorumluyordu. Bu metin ve şiirleri yorumlayarak Uygurların geçmişini ve tarihini onların gönlünde, hayalinde ve kalbinde canlandırıyordu.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 23:20
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