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Gündem Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti Cumhurbaşkanı Vekili Hızırbek Gayretullah ebediyete uğurlandı
Gündem

Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti Cumhurbaşkanı Vekili Hızırbek Gayretullah ebediyete uğurlandı

Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti Cumhurbaşkanı Vekili Hızırbek Gayretullah Ataşehir'de düzenlenen cenaze ile son yolculuğuna uğurlandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-07 17:23:00 -
Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti Cumhurbaşkanı Vekili Hızırbek Gayretullah ebediyete uğurlandı

Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti Cumhurbaşkanı Vekili Hızırbek Gayretullah Ataşehir'de düzenlenen cenaze ile son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazında sevenleri göz yaşlarına hakim olamadı.

Hayatını kaybeden Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti Cumhurbaşkanı Vekili Hızırbek Gayretullah'ın cenazesi, cenaze namazı kılınmak üzere Ataşehir Örnek Mahallesi Türkistan Camii'ne getirildi. Cenazeye dava arkadaşları ve birçok yakını katıldı. Yakınları ile oğlu Ertolkun Gayretullah taziyeleri kabul etti. Hızırbek Gayretullah'ın yakınları cenazede göz yaşlarına hakim olamadı. Gayretullah'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Ümraniye Kocatepe Mezarlığında toprağa verildi.

"Türk dünyası bir sancağını kaybetti" 

Oğlu ve aynı zamanda dava arkadaşı olan Ertolkun Gayretullah, "Babam merhum Hızırbek Gayretullah, 82 yaşında dün ahirete intikal etti. Kendisi 1940 Doğu Türkistan Altay doğumluydu. Altaylardan, Himalayalar'a savaşarak, çölde dağda, bayırda, zor ve çileli günler çekti. Türkiye'ye geldiğinden itibaren de Türkçülerle beraber, Doğu Türkistan davasını, 1977 de belgesel olan, Altaylarda Kanlı Günler kitabına ve 82 yıllık hayatının 70 yılını Doğu Türkistan davasına adadı. Hiçbir zaman taviz vermedi. Ben 48 yaşındayım, kendisiyle 33 yıl dava arkadaşlığı yapma şerefine eriştim. Hakkınızı helal edin. Türk dünyası bir sancağını kaybetti. İnşallah o sancağı biz tutmaya çalışırız, gayret gösteririz. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

"Son ana kadar bir dava adamıydı"

Dava arkadaşı, damadı ve Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı İsmail Cengiz, "Dostlar sağ olsun. Bugün tarihten bir yaprak düştü. Benim kayınpederim, benim babam. Ama bütün bunların öncesinde bir dava adamını yolcu ediyoruz bugün. Kendisi ömrünü, Türklük davasına, geldiği toprakları olan Türklerin ana yurdu olarak bildiğimiz Türkistan davasına adamış birisi. Türkiye'de Türkistan denince veya Kazak Türkleri denilince akla gelen beş, on isimden birisi. Belki ilk akla gelen isimlerden birisi Gayretullah. Gördüğünüz bu mahalleyi yapan, mahallemizdeki bu gördüğünüz camiyi yapan, yaptıran, vesile olan biri. Doğu Türkistan'da sürgün hükümet kurulmuştu. Onun Cumhurbaşkanlığı vekilliğini görevini sürdürdü. Son ana kadar bir dava adamıydı. Türkiye'de Doğu Türkistan ile ilgili, göçle ilgili göçte çekilen sıkıntılarla ilgili ilk kitapları, eserleri yazan birisi" dedi.

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