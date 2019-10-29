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Gündem

Doğu Perinçek'ten skandal 28 Şubat açıklaması!

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 28 Şubat'a ilişkin skandal ifadeler kullandı.

2019-10-29 15:04:00 -
Doğu Perinçek'ten skandal 28 Şubat açıklaması!

Suriçi Buluşmaları’nda konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 28 Şubat süreci ve Erbakan Hoca'ya dair açıklamalar yaptı.

Suriçi Buluşmaları’nda konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ‘ABD’nin artık Türkiye’de hükümet belirleme dönemi bitti. Milleti birleştiren, bağımsızlıktan yana hükümetler dönemine girdik. Atlantik ikliminden çıkıyor, Avrasya iklimine giriyoruz’ dedi.

Perinçek, Erbakan Hoca’yı sevdiğini iddia ederek 28 Şubat'ı savunanan ifadeler kullandı:

“Erbakan ile çok iyi dostluğumuz vardı. Büyük bir vatanseverdi. 28 Şubat, Tansu Çiller ve FETÖ’ye karşı yapıldı, Erbakan’a karşı değildi. Erbakan’ın tasfiyesi Türkiye açısından zararlı olmuştur. 15-16 Temmuz darbenin bastırılması da 28 Şubat’ın devamıydı. Türkiye tarikatlar, cemaatler ülkesi olmasın diye yapıldı. Ağalığın, beyliğin sosyal temelleriyle kaldırılmasıdır. Devrim Kanunlarından korkacak bir şey yok.”

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Yorumlar

Vatandas

BAKMAYIN SIZ BU PERINCEGIN VATANSEVERLIK AYAKLARIYLA HOS GORUNME TAVIRLARINA,TAM BIR .... ZINDIKTIR KENDILERI,FIRSATINI BULSA MUSLUMANLARI BIR KASIK SUDA BOGMAZ ISTER KOMINIST ZINDIK,AKIT YORUMLARIMI NEDEN YAYINLAMIYORSUN?
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Erol Kılıç

Bu adamın dengesiz, güvenilmez ve karanlık olduğunu sadece ben mi düşünüyorum?
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