Doğu Perinçek'ten skandal 28 Şubat açıklaması!

Suriçi Buluşmaları’nda konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 28 Şubat süreci ve Erbakan Hoca'ya dair açıklamalar yaptı.

Suriçi Buluşmaları’nda konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ‘ABD’nin artık Türkiye’de hükümet belirleme dönemi bitti. Milleti birleştiren, bağımsızlıktan yana hükümetler dönemine girdik. Atlantik ikliminden çıkıyor, Avrasya iklimine giriyoruz’ dedi.

Perinçek, Erbakan Hoca’yı sevdiğini iddia ederek 28 Şubat'ı savunanan ifadeler kullandı:

“Erbakan ile çok iyi dostluğumuz vardı. Büyük bir vatanseverdi. 28 Şubat, Tansu Çiller ve FETÖ’ye karşı yapıldı, Erbakan’a karşı değildi. Erbakan’ın tasfiyesi Türkiye açısından zararlı olmuştur. 15-16 Temmuz darbenin bastırılması da 28 Şubat’ın devamıydı. Türkiye tarikatlar, cemaatler ülkesi olmasın diye yapıldı. Ağalığın, beyliğin sosyal temelleriyle kaldırılmasıdır. Devrim Kanunlarından korkacak bir şey yok.”