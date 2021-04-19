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Siyaset Doğu Perinçek'ten Davutoğlu'na canlı yayın çağrısı: Benden çekiniyorsa yardımcılarımla da çıkabilir!
Siyaset

Doğu Perinçek'ten Davutoğlu'na canlı yayın çağrısı: Benden çekiniyorsa yardımcılarımla da çıkabilir!

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun 'Erdoğan ile iyice kanka oldular' ithamına canlı yayın davetiyle cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-19 23:53:00 - 2021-04-20 00:40:59
Doğu Perinçek'ten Davutoğlu'na canlı yayın çağrısı: Benden çekiniyorsa yardımcılarımla da çıkabilir!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Doğu Perinçek'i hedef aldığı açıklamasında 'Recep Tayyip Erdoğan ile iyice kanka oldular' ithamını öne sürmüştü.

'Benden çekiniyorsa yardımcılarımla da görüşebilir'

Davutoğlu'na twitter hesabından cevap veren Perinçek, "Eski Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu, 18 Nisan 2021 günü bir youtube kanalında Vatan Partisi’ne, Ulusal Kanal’a ve Doğu Perinçek’e yönelik bazı iddialarda bulundu. Sayın Davutoğlu’na istediği televizyon kanalında, canlı yayında, milletimizin önünde Türkiye’nin sorunlarını ve iddialarını medenî ölçüler içinde görüşmeyi öneriyorum. Dikkat edilirse 'tartışma' kavramını kullanmıyorum, görüşelim. Eğer sayın Davutoğlu benimle kamuoyu önünde görüşmekten çekiniyorsa, Vatan Partisi’nin Genel Başkan Yardımcılarından biriyle de görüşebilir. Sayın Davutoğlu’na ve kamuoyuna duyurulur." dedi.

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