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Doğu Perinçek'ten Cübbeli Ahmet Hoca'ya bomba cevap

Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek, kendisi hakkında “Ermeni meselesinde vatanımızı savundu. Memleketimize, milletimize bir fayda getirdiysen tamam. Biz aynı gemideyiz" açıklamalarında bulunan Cübbeli Ahmet Hoca'ya cevap verdi.

08 Haziran 2019 Cumartesi 21:35
Doğu Perinçek'ten Cübbeli Ahmet Hoca'ya bomba cevap

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, kendisini öven Cübbeli Ahmet'in (Ahmet Mahmut Ünlü) iltifatlarını karşılıksız bırakmadı.

Ahmet Mahmut Ünlü, Habertürk TV’de programda Doğu Perinçek için “Ben ona teşekkür ediyorum, dua ediyorum. Ermeni meselesinde vatanımızı savundu. Memleketimize, milletimize bir fayda getirdiysen tamam. İtikatı şusu busu. Gerçi 'Ben ateist değilim, Müslümanım' dedi. Böyle bir beyanını da geçen de gördüm. Mühim değil. Velev ki vatanımıza milletimize sahip çıkan adam imansız olsun. O Allah'la arasındaki sorun. Ama biz aynı gemideyiz. Bu geminin deliklerini tamir edip su almaması için canımıza malımızla fedakarlık edeceğiz" dedi.

Cübbeli Ahmet Hoca: Beni sevmez ama kendisine dua ve teşekkür ediyorum

“Bu bizim kendimize güvenimizi artırıyor” 

Ünlü’nün sözleri Aydınlık gazetesinde “Doğu Perinçek’e dua ediyorum” başlığıyla yayınlandı.

Doğu Perinçek de Ulusal Kanal’da katıldığı programda Ünlü’nün sözlerini değerlendirdi.

Perinçek, Ünlü’yü “vatansever” olarak tanımladı. Ünlü’nün sözlerini “olumlu” bulduğunu söyleyen Perinçek, “Bu bizim kendimize güvenimizi artırıyor” dedi.

Ünlü, Perinçek'in sözlerini sosyal medya hesabından "Sayın Doğu Perincek'ten Vatanını Seven Cübbeli Ahmet Hoca Gibi Dindarlar Hakkında Vatan Bilincini Öne Çıkaran Önemli Bir Açıklama" notuyla paylaştı.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 21:35
  1. Aydın
  2. Doğu Perinçek
  3. Cübbeli Ahmet Hoca

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