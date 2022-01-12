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Gündem Doğu Perinçek’ten çarpıcı çıkış: ABD namlularını Türkiye'ye çevirdi
Gündem

Doğu Perinçek’ten çarpıcı çıkış: ABD namlularını Türkiye'ye çevirdi

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ABD'nin Türkiye üzerinde sinsi planlar yürüttüğünü öne sürdü.

Yeniakit Publisher
2022-01-12 07:27:00 -
Doğu Perinçek’ten çarpıcı çıkış: ABD namlularını Türkiye'ye çevirdi

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, "ABD namlularını gösteriyor. Tanklarını yerleştiriyor. Hedefinin Türkiye olduğu askeri manevrada açıklandı" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal'da gündemi değerlendirdi.

Kazakistan'da yaşananlara değinen Perinçek, "Kazakistan kendi 15-16 Temmuz'unu yaşıyor. Burada çok büyük ders var. Silah kullananlar ABD'nin aleti olan terör örgütleri" diye konuştu.

'Bu işler silahla çözülüyor'

Perinçek şöyle devam etti: "Birinci çıkartacağımız ders bunlar, ABD'nin kullandığı terör örgütleridir ve bunlar Türklüğe karşı silah çekmişlerdir. Dünya çapındaki saflaşmada Rusya ve Çin Türkiye'nin ve Türk devletlerinin yanında cephe tutuyorlar. Bu cepheleşmeyi bizim çok iyi anlamamız lazım. Karadeniz'de Ukrayna'nın bütün yüzü ortaya çıktı. Kazakistan'daki terör örgütleri Ukrayna'da karargah kurmuş. Oraya kaçıyorlar. Üçüncü ders: Bu işler silahla çözülüyor. FETÖ darbesi silahla bastırıldı. PKK da silahla temizleniyor. Kazakistan'da da silahla çözüldü. Afganistan'da da silahla çözüldü. ABD temizlendikçe Türkiye rahatlıyor. Türkiye sandığa giderken ABD silahlı şiddet uygulayacak Türkiye'ye. ABD namlularını gösteriyor. Tanklarını yerleştiriyor. Hedefinin Türkiye olduğu askeri manevrada açıklandı."

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