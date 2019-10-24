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Doğu Perinçek'le CHP'liler canlı yayında birbirine girdi! Terbiyesiz...

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve CHP PM üyesi Erdal Aksünger canlı yayında birbirine girdi. Perinçek'in CHP'lilere yönelik “Siz bugün Amerika’nın piyonlarısınız” sözleri sonrası konuklar birbirine hakaretler yağdırdı.

24 Ekim 2019 Perşembe 14:09

Masada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK)Suriye’nin kuzeyine yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı sonrası ABD ve Rusya ile varılan mutabakat konuşulurken, tartışma çıktı.

Perinçek’in “Orta Doğu bataklığına battılar diyor CHP" sözleri sonrası Necdet Saraç, “Bataklık değil mi burası?” diyerek tepki gösterdi.

Sizin PKK'nız battı deyince, Öcalan'la görüşmesi hatırlatıldı

Daha sonra Perinçek’in “Sizin PKK’nız battı, HDP’niz battı.” sözlerine, Necdet Saraç sert tepki göstererek, Perinçek’e terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmeyi hatırlattı.

‘Apo ile resim çektiren sizsiniz’

Saraç konuşmasında, “Apo ile resim çektiren sizsiniz! Bizi PKK’lı ilan etmeyin. Bakın Apo’dan gül alan sizsiniz, PKK ile resim çektiren sizsiniz. Şimdi dönmüşsünüz bizi PKK’lı ilan ediyorsunuz. Önce resminize bakın, önce aynaya bakın. Apo’dan gülü ben almadım. PKK’lıları selamlayan ben değilim.” dedi.

Perinçek: Siz bugün Amerika’nın piyonlarısınız!

Programda daha sonra Doğu Perinçek’in, Saraç ve Aksünger’e yönelik “Siz bugün Amerika’nın piyonlarısınız.” sözleri sonrası ortam gerildi.

Yaşanan tartışmada taraflar, birbirlerine şunları söyledi:

Necdet Saraç: Bu saygısızlıktır, seviyesizliktir.

Erdal Aksünger: Sen gidip oraya yalakalık yapıyorsun Amerika’ya oraya buraya…

Doğu Perinçek: Terbiyesizlik etme.

Erdal Aksünger: Sen terbiyesizlik etme. Bana yalaka diyemezsin.

Doğu Perinçek: Ben yalaka demedim. Terbiyesizlik yapıyorsun.

Erdal Aksünger: Sen terbiyesizlik yapıyorsun. Yalakalık ne demek? Nerede Amerikan yalakalığı yaptığımızı gördün?

Doğu Perinçek: Siz ezildiniz, bittiniz…

Erdal Aksünger: Bir tane örnek göstersene Amerikan yalakalığına… Amerika’yı en eleştiren adamlardan birisi olarak bana yalaka kimse diyemez…

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 14:09
  1. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK)
  2. Suriye
  3. Barış Pınarı Harekatı
  4. Necdet Saraç
  5. Erdal Aksünger
  6. Doğu Perinçek

YORUM YAZ

  • SemiSemi13 sa önce
    Laf kalabalığı yapıyor.Perinçek'e yalaka diye kendi diyor sonra kimse bana yalaka diyemez diye bağırıyor.Ne denileni anlıyor ne ağzından ne çıktığından haberi var.Bu ........ Pyd terör örgütü değil diyerek kime yalakalık yaptıklarını aslında itirafta etmişti.Size oy verenlere yazıklar olsun
  • Real Real 15 sa önce
    Perinçek lafı çok güzül söyledi CHP panik başladı her şey elinde patladı
  • HAKAN DOSTHAKAN DOST15 sa önce
    Eyy CHP ve AVANESİ; Şu düştüğünüz acizliğe bakın...Kominist parti bile sizden daha milliyetçi,daha vatanperver..Resmen pkk teröristlerine hizmet edecek kadar alçaklaştınız..yazıklar olsun zihniyetinize..hdp kapatılırsa oylarına çökeriz diye,ihanette bile başrol aldınız.Yazık yazık...
  • HizipSavarHizipSavar17 sa önce
    pkk kimin köpeği amerikanın ama adam doğru diyor amerikaya değil pkk ya hdp ye yalakalık yapıyor bu hainler.
  • dumanlıdumanlı17 sa önce
    CHP olmasaydı perincek cumhur başkanlığı seçimine giremezdi. Noter aracılığıyla kendini Cumhurbaşkanı adayı gösterenlerin oyunu bile almaktan aciz iyilik bilmez birisi. Kendi örgütü, üyeleri bile oy vermiyor.Ona rağmen CHP ye oy veren seçmenden oy istiyor. Hadi canım sende!
  • Ötüken Birligi Partisi Ötüken Birligi Partisi 17 sa önce
    Dogu Perincek hakli. CHP ne yazikki amerikanci ve PKK/HDP sevici bir parti. Tüm vatan sever CHP secmenini Vatan Partisine yönelmesini öneriyorum.
  • T.C.T.C.17 sa önce
    Arkadaşlar birisinin çıkıpta kral çıplak demesinin zamanı geldi ve geçiyor. Gerçek Atatürk çü ve chp li olanların ne oluyor demesi lazım.Atatürk ün kurduğu fakat İnönü nün kripto bir Ermeni partisi haline getirdiği CHP artık gizlenemiyor,medya da haber kanalları çoğaldıkça bunların gerçek yüzleri ortaya çıkmaya ve kriptolukları ayaklarına dolaşmaya başlamıştır.Chp nin Tayyip Erdoğan düşmanlığı tamamen dinsel bir düşmanlıktır. Ak parti iktidara gelmeden önce hangi devlet kurumunda cuma namazı , oruç iftar saat uygulaması vardı? müslüman olanların terfi ve tayinleri nasıl ve hangi kriterlerde yapılırdı? bunları birilerinin çıkıpta seçmene anlatmasının zamanı geldi ve geçti.
  • Vahap KalyoncuVahap Kalyoncu17 sa önce
    Koskoca CHP Tayyip düşmanlığı yapacağım diye ne hale geldi yazıkki ne yazık,Doğu perinçeğe hak vereceğim aklımın ucundan bile geçmezdi.
  • fuzulifuzuli18 sa önce
    hem Perinçeğe yalaka diyor, sonra bana yalaka diyemezsin diye atar yapıyor, daha ne konuştuğunu bilmiyor bu cHP liler; konuya gelirsek noldu CHPyi yönetenler yıllarca arkasına sığınıpta milleti kandırdığınız o sosyalist maskeniz düştü, herkes gördü sizin ne kadar amerikancı olduğunuzu, çevreci olduğunuzu, yeşilaycı olduğunuzu, bir daha avrupaya oraya buraya gidipte, efenim avrupada poşeti parayla satıyorlar millet poşet almıyor, efenim sokaklar tertemiz, öyle sigara içmiyorlar heryerde, yok efenim yaya geçitlerinde arabalar yol veriyo felan demeyin, kendi genel başkanınız bunlara ne gerek var diyor..
  • fikretfikret18 sa önce
    ben bu proğramı dinledim bu milletvekillerin konuşmalarını dinledim şaşırdım sandımki bunlar bizim türk millet vekilleri değil adamlar üzüntülüki türkiye sahada ve masada kazandı hep niyet ve arzuların konuşuyor çözümne sıfır ooooooo boş

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