Hükümete destek veriyormuş gibi gözüken Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in gerçek yüzü ortaya çıktı. Orhan Sarıkaya'nın Youtube programına katılan Maocu Perinçek, ekonominin kötü bir durumda olduğunu iddia etti.

Perinçek, "Türkiye'nin 500 milyar dolara yaklaşan bir dış borcu var. Ve her yıl ciddi bir dış ticaret açığı, ödemeler açığı var. Ve dış borç da bu yüzden büyüyor. İflas noktasına geldi. Üzerine koronavirüs bizi zor durumlarla karşı karşıya bıraktı. İşsizlik artıyor. Biz Türkiye'nin buradan üretim devrimiyle çıkacağı kanısındayız" ifadelerini kullandı.