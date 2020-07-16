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Siyaset

Doğu Perinçek'in gerçek yüzü ortaya çıktı!

AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek veriyormuş gibi gözüken Rus yanlısı Maocu Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, gerçek yüzünü gösterdi. Türkiye'de ekonomik kriz olduğunu öne süren Perinçek "Türkiye iflas noktasında geldi" iddiasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-07-16 07:53:00 - 2020-07-16 08:02:25
Doğu Perinçek'in gerçek yüzü ortaya çıktı!

Hükümete destek veriyormuş gibi gözüken Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in gerçek yüzü ortaya çıktı. Orhan Sarıkaya'nın Youtube programına katılan Maocu Perinçek, ekonominin kötü bir durumda olduğunu iddia etti.

Perinçek, "Türkiye'nin 500 milyar dolara yaklaşan bir dış borcu var. Ve her yıl ciddi bir dış ticaret açığı, ödemeler açığı var. Ve dış borç da bu yüzden büyüyor. İflas noktasına geldi. Üzerine koronavirüs bizi zor durumlarla karşı karşıya bıraktı. İşsizlik artıyor. Biz Türkiye'nin buradan üretim devrimiyle çıkacağı kanısındayız" ifadelerini kullandı.  

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Yorumlar

mete

doğrusuna da doğru demeyi bilmek lazım. maoculuğu kendine. dış borç iç borç diz boyu, borçla çarkı nereye kadar döndüreceksin, israf had safhada, liyakatsizlik had safhada. inşallah düzelir.
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Kırımlı

Ruskaramanın koyunu sonra çıkar oyunu. Gelsin Paralar ötsün hainler.Ayıdan post olsaydı bugibi lerden de dost olurdu.
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