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Siyaset Doğu Perinçek'e çok sert tepki! 'Bu mübarek günde de fitne ateşini harlamaya devam ediyorsun'
Siyaset

Doğu Perinçek'e çok sert tepki! 'Bu mübarek günde de fitne ateşini harlamaya devam ediyorsun'

Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in, Dünya İslami Uyanış Kurultayı konferansında Türkiye adına söz almasına sert ifadelerle tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-23 20:42:00 -
Doğu Perinçek'e çok sert tepki! 'Bu mübarek günde de fitne ateşini harlamaya devam ediyorsun'

 Yeniakit.com.tr 

Doğu Perinçek’in, Dünya İslami Uyanış Kurultayı konferansında Türkiye adına söz almasını sert ifadelerle eleştiren Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, "Doğu Perinçek şimdi de İslâmcı mı oluyor?" dedi.

'Toplumun inanç sistemlerini bozguna uğratıyor'

"Siyonizm’e hizmet edenlerle kâfirleri dost edinenlerin ne zamandır İslam dünyasında sözü geçer oldu." diyen Prof. Yardımcıoğlu, "Ülkemizin ve gençlerimizin geleceği, İslami konularda bu tür davranışlarla yıpratılıyor. Daha da vahimi insanların inançları dinamitlenerek yıkılıyor. Bu gün geldiğimiz noktada; ahlaksızlık, liyakatsizlik, edepsizlik, uyuşturucu bağımlılığı ve gençleri hayattan koparan tüm yansımaların temelinde işte bu gibi olaylar yatmaktadır. Bilgi dağarcığı İslam konusunda sıfır, 'yarım doktor' dahi olamayacak insanların böyle bir konuda temsilci olmasının, toplumun inanç sistemlerini nasıl bozguna uğrattığını fark etmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

'İnanç ve imanı zayıflatacak kişilere fırsat verilmemelidir'

FETÖ'yü işaret eden Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, "Dün FETÖ’nün başvurduğu taktik bu gün yine uygulanıyor. Türk’ün gücü imandandır. İnanç ve imanı zayıflatacak şeytana ortaklık edenlere hiçbir zaman fırsat verilmemelidir. Eğer biri çıkıp 'Dünya İslami Uyanış Kurultayı' konferansında konuşacaksa, bu siyasi kimlikler değil din adamları ve İslam hakkında konuşacak bilgi birikime sahip birileri olmalıdır. Esad’ın zulmünü savunan, başörtüsü yasağına ve askeri darbelere selam duran, Kur'an hükümlerine ortaçağ diyen birilerinin çıkıp böyle bir konferansta Türkiye’yi temsil etmesini ne kendimize ne gençliğimize ne de din kardeşlerimize anlatamayız." dedi.

'Devlet ricali neden müdahale etmedi?'

Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Kaldır yüzündeki maskeyi Perinçek, kimsin sen? Nesin sen? Her konuda olduğu gibi bu mübarek Kurban bayramı gününde bile, yaptığınla fitne ateşini harlamaya devam ediyorsun. Bu aziz millet, kim olduğunu, ne olduğunu ve nereye hizmet ettiğini bilmeli. Bir bakıyorum Çin’le berabersin, bir bakıyorum APO ile berabersin, bir bakıyorum Esed’le berabersin, bir bakıyorum İran’da İslam'ı temsil ediyorsun. Kimsin sen arkadaşım? Nereye hizmet ediyorsun? Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet ricâlindeki diğer insanlar neden bu duruma müdahale etmedi veya etmiyor? Ettilerse de bu konuda ne yapıldı? Bilmek istiyorum. Bu vatandaşın faydasından çok zararı olduğunu görmüyorlar mı?"

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