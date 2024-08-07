Doğu Perinçek Üçüncü Dünya Savaşı'nı çıkarabilecek ülkeyi açıkladı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal'da yayınlanan Çıkış Yolu programında gündemdeki konuları değerlendirdi.

Perinçek, kamuoyunun gündeminde olan Dünya Savaşına dair de konuştu. Vatan Partisi Lideri, Dünya Savaşı'nı çıkarabilecek ülkeyi açıkladı. Perinçek bu ülkenin İran, Filistin, Rusya ya da Türkiye olmayacağını belirtti.

'AMERİKA ÇIKARACAK'

Vatan Partisi Lideri Perinçek'in konuya ilişkin sözleri tam olarak şöyle:

"Amerika çıkaracak. Yani savaşı, Dünya Savaşı'nı diyelim. Dünya Savaşı'nı Filistin çıkartmayacak. Dünya Savaşı'nı Türkiye çıkartmayacak. Dünya Savaşı'nı İran çıkartmayacak. Dünya Savaşı'nı Rusya çıkartmayacak. Ancak bu ülkeler kendi mevzilerinde Amerikan emperyalizmine karşı kendi ülkelerinin bağımsızlığı, bütünlüğü, terörü temizleme falan gibi milli ve devrimci amaçlarla bir mücadele yürütüyorlar. Ama onların bu savaşı yaymak, büyütmek şeklinde bir amaçları yok. Sonuç itibariyle büyüyen bir savaşa karar verecek olan ülke Amerika Birleşik Devletleri. Ama Amerika bunu istemiyor.

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'ABD AKILSIZLARIN DEVLETİ DEĞİL'

İstememesine rağmen bu savaş büyüyebilir. Yani Amerika'ya ve İsrail'e karşı savaşan ülkeler zafere ilerledikçe Amerika külahını önüne koyup bazı kararlar vermek zorunda kalacak. Bu dünya savaşı kararını verir mi? 114 sayfalık raporu okuduktan sonra Amerika'nın o savaştan kaçırmaya çalıştığını görüyoruz. Çünkü neden? Böyle bir savaş çıktığı zaman 'benim kazanma şansım yok' diyor. ABD Milli Savunma Stratejisi Komisyonu bir rapor yazmış, 114 sayfa. O raporun özeti, büyüyen bir savaşı Amerika'nın kazanma ihtimali yok. Dünyada kaybedeceği bir savaşa giren devlet olur mu? Yani Amerikan Devleti, akılsızların, mantıksızların, aptalların devleti değil."