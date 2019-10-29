Doğu Perinçek sert çıktı: Bu yok hükmündedir
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ABD Temsilciler Meclisi'nde bugün onaylanan sözde "Ermeni soykırımı" girişimlerinin yok hükmünde olduğunu söyledi.
ABD Temsilciler Meclisi'nde bugün onaylanan ve kısa süre sonra ABD Senatosu'nda oylamaya sunulacak sözde "Ermeni soykırımı" girişimleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ABD'nin Türkiye'ye düşmanlık tasarısına tepki gösterdi. Perinçek, "ABD Temsilciler Meclisi'nin böyle bir yetkisi yok. Mahkeme kararı yok, Ermeni soykırımı yok" dedi
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ABD Temsilciler Meclisi'nde bugün onaylanan ve kısa süre sonra ABD Senatosu'nda oylamaya sunulacak sözde "Ermeni soykırımı" girişimleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Ulusal Kanal'da Gülgûn Feyman Budak'ın sunduğu Ulusal Özel programında açıklamalarda bulunan Doğu Perinçek, ABD'nin Türkiye'ye düşmanlık tasarısına tepki gösterdi.
"Mahme kararı yok, Ermeni soykırımı yok"
Perinçek, "ABD Temsilciler Meclisi'nin böyle bir yetkisi yok" dedi.
Doğu Perinçek, "Mahkeme kararı yok, Ermeni soykırımı yok" ifadelerini kullandı.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "ABD Temsilciler Meclisi'nin uluslararası bir hükmü yoktur" şeklinde konuştu.