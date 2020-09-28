Doğu Perinçek kalleşliği böyle değerlendirdi: İlan edilmeli

Ermenistan'ın Azerbaycanlı sivillerini vurmasının ardından Azerbaycan'ın başlattığı operasyon tüm hızıyla devam ediyor.

Bölgede heraketlilik sürerken konuya ilişkin Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek açıklamalarda bulundu.

Azerbaycan'ın Türklerin öz vatanı olduğunu söyleyen Doğu Perinçek, Azerbaycan'ı savunmanın Türk devleti ve milletinin kutsal görevi olduğunu ifade etti.

Doğu Perinçek şunları kaydetti:

"Ermenistan'ın saldırısına karşı vatanımızı nasıl savunacağımızı kardeş Azerbaycan devletiyle birlikte kararlaştırmalıyız. Vatan savunmasında başarı amacına odaklanan her yöntem geçerlidir. Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan'a yönelik saldırının Türkiye toprağına saldırı olarak değerlendirdiğini ve vatanımızı her yönteme başvurarak savunacağını ilan etmelidir. Öncelikle tehdidin kaynağını doğru saptamalıyız. Erivan'daki hükümet bir Amerikan darbesiyle iktidara gelmiştir, bizdeki FETÖ darbecileriyle aynı soydandır, yani Amerikancıdır."

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Karadeniz'den Karabağ'a, Ege, Doğu Akdeniz, Libya, Suriye ve Irak'ın kuzeyi üzerinden Hürmüz Boğazı'na kadar Türkiye'ye ve bölgeye yönelik saldırıların arkasında Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in bulunduğunu, Ermenistan'ın da Amerika'nın kışkırtması ile bu saldırılara kalkıştığını söyledi.