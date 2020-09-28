  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Doğu Perinçek kalleşliği böyle değerlendirdi: İlan edilmeli
Gündem

Doğu Perinçek kalleşliği böyle değerlendirdi: İlan edilmeli

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik kalleş saldırısını değerlendiren Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan'a yönelik saldırının Türkiye toprağına saldırı olarak değerlendirdiğini ve vatanımızı her yönteme başvurarak savunacağını ilan etmelidir" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-28 16:51:00 -
Doğu Perinçek kalleşliği böyle değerlendirdi: İlan edilmeli

Ermenistan'ın Azerbaycanlı sivillerini vurmasının ardından Azerbaycan'ın başlattığı operasyon tüm hızıyla devam ediyor.

Bölgede heraketlilik sürerken konuya ilişkin Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek açıklamalarda bulundu.

Azerbaycan'ın Türklerin öz vatanı olduğunu söyleyen Doğu Perinçek, Azerbaycan'ı savunmanın Türk devleti ve milletinin kutsal görevi olduğunu ifade etti.

Doğu Perinçek şunları kaydetti:

"Ermenistan'ın saldırısına karşı vatanımızı nasıl savunacağımızı kardeş Azerbaycan devletiyle birlikte kararlaştırmalıyız. Vatan savunmasında başarı amacına odaklanan her yöntem geçerlidir. Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan'a yönelik saldırının Türkiye toprağına saldırı olarak değerlendirdiğini ve vatanımızı her yönteme başvurarak savunacağını ilan etmelidir. Öncelikle tehdidin kaynağını doğru saptamalıyız. Erivan'daki hükümet bir Amerikan darbesiyle iktidara gelmiştir, bizdeki FETÖ darbecileriyle aynı soydandır, yani Amerikancıdır."

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Karadeniz'den Karabağ'a, Ege, Doğu Akdeniz, Libya, Suriye ve Irak'ın kuzeyi üzerinden Hürmüz Boğazı'na kadar Türkiye'ye ve bölgeye yönelik saldırıların arkasında Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in bulunduğunu, Ermenistan'ın da Amerika'nın kışkırtması ile bu saldırılara kalkıştığını söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan saldırısında kahreden detay
Gündem

Ermenistan saldırısında kahreden detay

Ermenistan'ın sabah saatlerinde Azerbaycan'da sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırısının detayları ortaya çıkıyor... Ermenistan'ın sal..
Burs başvuruları
Ekonomi

Burs başvuruları

Burs başvuruları başladı mı? Üniversiteye bu yıl kayıt olan binlerce üniversite öğrencisi Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvurularının ..
Türkiye'den ABD'ye çok net mesaj: F-35'i vermezlerse...
Gündem

Türkiye'den ABD'ye çok net mesaj: F-35'i vermezlerse...

Rusya'dan alınan S-400'leri bahane eden ABD, Türkiye'yi F-35 savaş uçağı programından hukuksuz bir şekilde çıkarmıştı. Katıldığı bir televiz..
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı