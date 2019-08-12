Doğu Perinçek 'FETÖ'nün siyasi ayağı kim' sorusuna cevap verdi! Açıkladığı isimler gündemi sallayacak

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, son dönemde yeni parti iddialarıyla gündeme gelen Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun "FETÖ'nün siyasi ayağı" olduğunu söyledi.

Euronews'in Röp programına konuşan Perinçek, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Partisinin oy oranın çok düşük seviyelerde olmasına rağmen Türk siyasetinde varlığını koruyan ve gündemde kalmayı sürdüren Perinçek, "darbe girişiminin aydınlatılmayan yönleri olup olmadığı, varsa siyasi ayağın kimler olduğu" sorusuna şu sözlerle cevap verdi:

"Siyasi ayak var: Abdullah Gül, Babacan ve Davutoğlu. İşte bunlar FETÖ'nün siyasi ayağı. Siyasi ayak diye, Amerika denetimindeki muhalefet siyasi ayak diye Tayyip Erdoğan'ları göstermeye çalışıyor. Tayyip Erdoğan FETÖ'yle ölümüne savaşıyor. Ölümüne savaşanlara siyasi ayak demek hiç gerçekçi olmuyor."

"İmamoğlu, Atlantik'in belediye başkan adayı"

Perinçek'in "Türkiye siyasetinden size isim sorsam bunlar hakkında tek kelimeyle cevaplarınız ne olur?" sorusuna cevapları şu şekilde oldu:

Ali Babacan

"Fetö'nün siyasi ayağı"

Ahmet Davutoğlu

"O da öyle"

Ekrem İmamoğlu

"Atlantik'in belediye başkan adayı"

Canan Kaftancıoğlu

"O da İmamoğlu'nun kadını... PKK'nın dostu, HDP'nin dostu. Onları kurtarmaya çalışan Fetö'nün dostu. Amerika cephesinde yer alan cesur hanımefendilerden biri..."

Süleyman Soylu

"Benim gördüğüm, hükümet içerisinde vatansever çizgide duran hükümet üyelerinden biri."