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Siyaset Doğu Perinçek Beşar Esad ile görüşecek
Siyaset

Doğu Perinçek Beşar Esad ile görüşecek

Vatan Partisi, Perinçek'in, 10-15 gün içinde Esad ile görüşmek için Şam'a gideceği duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-08-16 15:04:00 -
Doğu Perinçek Beşar Esad ile görüşecek

Türkiye'nin Suriye'deki iç savaştan dolayı kaynaklanan göçü durdurma ve mültecileri tekradan güvenli bölgeler oluşturup gönüllü geri dönüşlerinin sağlanması için çalışmaları, aralıksız devam ediyor.

Son olarak hükümet kanadı Suriyelillerin gönderilmesi için Esad yönetimiyle masaya oturulması gündem alındı.

Yaşanan bu gelişmeler sonrası ise Vatan Partisi'nden konuyla ilgili açıklama geldi.

Perinçek Şam'a gidiyor

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Ulusal TV'ye yaptığı açıklamada Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek ve yakın zamanda partiye katılan Ethem Sancak’ın Suriye’ye giderek gayri resmi olarak Beşar Esad ile görüşeceğini ifade etti.

En geç 10-15 gün içinde...

Görüşmenin en geç 2 hafta içinde yapılacağını belirten Bursalı,"Vatan Partisi önümüzdeki 10-15 gün içinde sayın Genel Başkanımız Doğu Perinçek önderliğinde Suriye'yi ziyaret edecek ve Suriye'de en üst düzeyde görüşmelerini yapacak sayın Beşar Esad ile... Heyetimizde Genel Başkanımız Doğu Perinçek  ve Ethem Sancak ile partimizden yetkililer olacak. Ayrıntılı takvimi önümüzdeki günlerde açıklayacağız." dedi.

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