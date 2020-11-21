Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu

SAKARYA (AA) - Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu görüldü.

İçişleri Bakanlığınca Kovid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderilen genelge kapsamında, Sakarya'da vatandaşlar saat 20.00 itibarıyla evlerine çekildi.

Kentin işlek yerlerinden Demokrasi Meydanı, Atatürk Bulvarı ve Gar Meydanı'nda sessizliğin hakim olduğu görüldü.

- Karabük

Karabük'te ve UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan tarihi ilçesi Safranbolu'da vatandaşlar saat 20.00 itibarıyla sokakları boşalttı. Kentin en yoğun yerlerinden olan Kemal Güneş Caddesi ve Kent Meydanı boş kaldı.

Özellikle hafta sonları binlerce turiste ev sahipliği yapan Safranbolu'nun Arnavut kaldırımlı sokakları da sessizliğe büründü.

- Kocaeli

Kocaeli'de normal zamanda en işlek güzergahı oluşturan yürüyüş yolu ve çevresinde saat 20.00 itibariyle sessizlik hakim oldu.

Kentin simgelerinden tarihi Fevziye ve Yenicuma Camisi parkları ile Kent Meydanı sakin bir akşam geçiriyor. D-100 kara yolunda trafikte bulunan araç sayısında da azalma yaşandığı görüldü.

- Bolu

Bolu'nun en işlek caddesi İzzet Baysal Caddesi'nde yasakların başlamasıyla vatandaşlar evlerine çekildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasına kentin büyük bölümünün uyduğu görülürken, kentin en işlek caddeleri uygulamanın başlamasıyla boş kaldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kontrollerini sürdürüyor.

- Zonguldak

Kentin normal zamanlarda yoğunluk yaşanan Gazipaşa ve Milli Egemenlik caddeleri ile Madenci Anıtı önünde sessizlik hakim oldu. Yasakların başlamasıyla birlikte vatandaşlar evlerine çekilirken, polis ekipleri bariyerlerle Gazipaşa Caddesi'ni kapattı. Ekipler, sokakta kimsenin bulunmasına izin vermedi.

Bartın ve Düzce'de de vatandaşların yoğunluk oluşturduğu meydan, cadde ve sokaklar boş kaldı. Kısıtlamanın başlamasıyla kontrollere başlayan ekipler, kurallara uymayanlara idari para cezası kesti.