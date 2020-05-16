Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sessizlik hakim

SAKARYA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Karabük, Bartın, Bolu ve Düzce'de "Evde kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulurken 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta meydan ve caddeler boş kaldı.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Sakarya'daki cadde ve merkezlerde sessizlik hakim oldu. Kentin işlek yerlerinden Karaağaç ve Atatürk bulvarları ile 15 Temmuz Demokrasi ve Gar meydanları, Uzun Çarşı ve Çark Caddesi kısıtlama dolayısıyla boş kaldı.

Sokaklarda sadece temizlik işçileriyle çalışma izni olan iş gruplarından çalışanlar görülürken polis ve zabıta ekipleri merkezi noktalarda kısıtlamaya uymayanlara yönelik denetimler gerçekleştirdi.



- Zonguldak

Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Zonguldak'ta normal zamanlarda yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu Gazipaşa ve Milli Egemenlik caddeleriyle kent merkezindeki Madenci Anıtı önü boş kaldı. Sahil ve parklarda da sessizliğin hakim olduğu kentte, polis ekipleri istisna kapsamı dışındakilerin sokakta bulunmasına izin vermiyor.

- Kocaeli

Kocaeli'de kentin belirli bölgelerinde kontrol yapan polis ekipleri, araçları durdurarak ateş kontrolü ve evrak denetimi gerçekleştiriyor. Ekipler, istisna kapsamı dışındaki kişilerin sokakta bulunmasına müsaade etmiyor. İstisna kapsamında dışarı çıkan yayaların maske taktığı, sosyal mesafe kurallarına uyduğu gözlendi. Görevliler dışında kimsenin sokakta olmadığı kentte yaya ve araç trafiği en düşük seviyelerinden birine ulaştı.

Yılın her dönemi yoğun olan Kent Meydanı, Yürüyüş Yolu, Fethiye Caddesi ile Yeni Cuma ve Sabri Yalım parkları sessizliğe büründü. D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeki araçların büyük kısmını da tır ve kamyonların oluşturduğu görüldü.

- Karabük



Sokakta maske kullanımının zorunlu hale getirildiği Karabük'te vatandaşların karara uyduğu görüldü. Kentin normal zamanda en işlek yerlerinden olan ve zaman zaman yaya yoğunluğu yaşanan Kemal Güneş Caddesi'nin bariyerlerle kapatılan giriş ve çıkışlarında görev yapan ekipler, denetimlerini sürdürüyor.

Öte yandan UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve normal zamanda turist hareketliliğinin yoğun olduğu tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ilçesi de en sakin günlerini yaşamaya devam ediyor.

- Bolu

Bolu'da, şehrin normal zamanlarda en işlek adreslerinden İzzet Baysal Caddesi ile Demokrasi ve Kent meydanlarında kısa süreli yaya yoğunluğu yaşanıyor. Kentin en geniş yeşil alanları Karaçayır ve Atatürk Orman parklarında ise yoğunluk olmadığı gözlendi. Öte yandan kentte cumartesi günleri Bahçelievler Mahallesi'nde kurulan halk pazarında da vatandaşların yoğunluk oluşturmadığı görüldü.

- Düzce

Düzce'de hafta sonu ve sıcak havanın da etkisi ile cadde ve sokaklarda sakinlik gözleniyor. Kentin en işlek caddeleri olan İstanbul ve Gaziantep caddeleriyle Avni Akyol Parkı, Anıtpark Meydanı'nda polis tarafından alınan önlemlerle sessizlik hakim oluyor. Polis ekipleri söz konusu cadde ve meydanlardan vatandaşların geçişine ateşlerini ölçerek izin veriyor. Kentte 3 gün önce konulan sokakta maskesiz dolaşma önlemleri de devam ediyor.

- Bartın



Bartın'da vatandaşların sıcak havaya rağmen zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadıkları, çıkanların da maske kullandığı görüldü. Polis ve zabıta ekipleri de kent sakinlerini sosyal mesafeye uyulması ve maske takılması konusunda uyarıyor.



