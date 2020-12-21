Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

SAKARYA (AA) - Sakarya, Karabük, Zonguldak, Bartın, Düzce ve Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor.

Sakarya'da Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın koordinesinde yürütülen Kovid-19 denetimleri sürüyor.

Polis, jandarma ve zabıta ekipleri, iş yerleri, market ve pazar yerlerini ziyaret ederek, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını denetliyor.

Yol kontrol noktalarında toplu taşıma araçlarını durduran ekipler, tedbirlere uyulup uyulmadığını kontrol etti, sürücü ve yolculara Kovid-19 önlemlerini hatırlattı.

Öte yandan Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince de kent genelinde maske ve dezenfektan dağıtımı devam ediyor.

- Karabük

Karabük'te Kovid-19 tedbirlerine yönelik oluşturulan denetim ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.

Halkın yoğun kullandığı toplu taşıma araçları, gar ve terminaller ile pazar yerlerinde kontrollerini sıklaştıran ekipler, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulunuyor.

Jandarma ve polis ekipleri, kontrol noktalarında kimlik ve Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolü yapıyor.

Karabük Valisi Fuat Gürel, yaptığı açıklamada, hafta sonu uygulanan kısıtlamaya uyan Karabüklülere teşekkür etti.

Gürel, virüsten ancak kurallara uyulduğunda kurtulabilindiğini ifade etti.

Karabük Valiliği, hafta sonu kısıtlamalarda vatandaşların ihtiyaçlarının oluşturulan ekipler tarafından karşılandığını bildirdi.

Açıklamada, ayrıca sokak hayvanlarının da unutulmadığı, yem ve yiyecek bırakıldığı kaydedildi.

Öte yandan Karabük ve Safranbolu Belediyesi ekiplerince, kentin yoğun kullanılan alanlarında temizlik ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriliyor.

- Zonguldak

Zonguldak'ta bazı cadde ve sokaklardaki ortak kullanım alanlarının yanı sıra atık maske ve eldiven kutularını dezenfekte eden belediye temizlik ekipleri, cadde ve sokakları belli aralıklarla yıkıyor.

Polis ve zabıta ekipleri, vatandaşların yoğunluk oluşturduğu banka önleri, marketler ve iş yerlerinde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda ikazda bulunuyor.

- Düzce

Düzce Valisi Cevdet Atay, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uyan vatandaşlara teşekkür etti. Vatandaşlara çağrıda bulunan Atay, "Evde kalırken tedbirleri elden bırakmayalım. Mücadeleye birlikte ve ara vermeden devam edelim." ifadesini kullandı.

Düzce Valiliği koordinesinde çalışan Vefa Sosyal Destek Hizmetleri ekipleri, gönüllü ekiplerin de desteğiyle ihtiyaçlarını karşılayamayacak olan 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara hizmet veriyor.

Türk Kızılay Düzce Genç Gönüllüleri Kovid-19 nedeniyle düşen kan bağışlarına destek vermek amacıyla kan bağışında bulundu.

Polis ve zabıta ekipleri sorumluluk alanlarında denetimlerini sürdürüyor. Kamu ve bazı özel sektörlerde girişlerde HES kodu sorgulaması yapılıyor. Kentin işlek bölgelerinde oluşturulan kontrol noktalarında vatandaşların ateşi ölçülüyor.

Belediye ekiplerince ise dezenfeksiyon çalışmaları yapılıyor.

- Bolu

Bolu'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimler devam ediyor.

Polis ekipleri, İzzet Baysal Caddesi ile Demokrasi ve Kent meydanlarında vatandaşları maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarıyor.

Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise pazar alanında maske ve mesafe denetimi yaparak hem vatandaşların hem de esnafın kurallara uyup uymadığını kontrol ediyor.

Ayrıca Bolu Belediyesi ekiplerince kentin yoğun olarak kullanılan noktalarında dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriliyor.

- Bartın

Bartın Valisi Sinan Güner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kısıtlamalar ve alınan tedbirlere uyulması sonucunda il genelinde koronavirus vakalarında belirgin bir iyiye gidiş olduğunu duyurdu.

Güner, "Çocuklarımızın okullara dönmesi, iş yerlerinin tekrar açılması, ölümlerin azalması, sağlık çalışanlarımızın nefes alması, moralimizin düzelmesi için haydi Bartın tedbirlere ve kısıtlamalara uyalım. İnşaallah birlikte başaralım." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Cemal Akın da dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürdüklerini, cadde ve sokakların dezenfektan maddelerle yıkandığını belirtti.

Öte yandan, kentte kolluk kuvvetleri, halkın yoğunluk oluşturduğu yerlerde vatandaşlara sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda uyarıda bulunuyor.

Belediye hoparlöründen de vatandaşlar, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve eş, dost, akraba ziyaretleri yapmamaları için uyarılıyor.