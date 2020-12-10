Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

SAKARYA (AA) - Sakarya, Kocaeli, Karabük, Zonguldak, Bartın, Düzce ve Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor.

Sakarya'da Vali Çetin Oktay Kaldırım koordinesinde salgının önlenmesi ve bulaş riskinin azaltılması amacıyla kolluk kuvvetleri ile zabıta ekipleri, iş yerleri ile pazar yerlerini denetliyor, vatandaşları ve esnafı önlemlere uyulması konusunda uyarıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kovid-19 önlemleri kapsamında vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde dezenfeksiyon çalışmaları ile maske ve dezenfektan dağıtımı yapıyor. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Denetim Ekipleri de toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştiriyor.

- Kocaeli

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, yaptığı açıklamada, salgınla mücadele kapsamında denetimlerin ve faaliyetlerin devam ettiğini belirterek, "Lütfen kurallara uyalım. Koronavirüse yakalanan kadın hastaların birçoğu hastalığa komşu ziyaretlerinde yakalanmıştır. Sağlığınız için davetlerimize bir süre ara verelim. Lütfen ev ziyaretlerini erteleyelim. Sevdiklerimizi koruyalım." ifadesini kullandı.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kentin farklı noktalarında dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediliyor.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karara göre, Kocaeli genelinde geçerli olmak üzere, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde, açık kalmasına izin verilen market, bakkal gibi iş yerlerinde, alkollü içecek satışı yapılmamasına ve belirtilen iş yeri sahiplerine bilgilendirmenin yapılmasına karar verildi.

Kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem uygulanacak, suç teşkil eden davranışlara ilişkin adli işlem başlatılacak.

- Karabük

Karabük'te Kovid-19 tedbirlerine yönelik oluşturulan Salgın Denetim Ekipleri, pazar yerlerinde yoğunlaşarak kontrollerini sürdürüyor.

Ekipler, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulundu.

Jandarma ve polis ekipleri, kontrol noktalarında kimlik ve Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolü yapıyor.

Vali Fuat Gürel, yaptığı açıklamada, "Virüsle mücadelede temel prensip olan temizlik, maske, mesafe kurallarına ve alınan tüm tedbirlere uyalım. Hastalıktan korunmak bizlerin uyacağı tedbirler sayesinde mümkün." ifadesini kullandı.

Karabük ve Safranbolu Belediyesi ekiplerince, kentin yoğun kullanılan alanlarında temizlik ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriliyor.

- Zonguldak

Zonguldak Belediyesi temizlik ekiplerince, kentteki bazı cadde ve sokaklardaki ortak kullanım alanlarının yanı sıra atık maske ve eldiven kutuları dezenfekte ediliyor, cadde ve sokaklar belli aralıklarla yıkanıyor.

İş yerlerini denetleyerek esnaf ve bireylere kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulunan ekipler, banka önlerinde bekleyenlere de maskelerini doğru takma ve sosyal mesafeye uyulması ikazı yapıyor.



Jandarma ve polis ekipleri de ilçelerin girişlerindeki kontrol noktalarında kimlik ve HES kodu kontrolü yapıyor, ateş ölçümü gerçekleştiriyor.

Ereğli Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde pozitif vaka sayılarındaki yükselmenin sürdüğü, ilçe genelinde de artışın devam ettiği belirtildi.

Komşu ziyaretleri, mezarlık, ev ve ev önlerinde taziyede bulunulmasının yasaklandığı ifade edilen açıklamada, kurallara uymayanların Kaymakamlık ile emniyet ve jandarma ekiplerine bildirilmesi istendi.

İlçe genelinde hoparlörlerden maske, mesafe, hijyen uyarılarında bulunuluyor.



- Bartın

Bartın Belediyesi Temizlik İşleri ve İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince cadde ve sokaklar köpüklü suyla yıkanarak dezenfekte ediliyor.

Kolluk kuvvetleri, halkın yoğunluk oluşturduğu yerlerde maske, mesafe, hijyen uyarılarında bulunuyor.

Belediye hoparlöründen de zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması, eş, dost, akraba ziyaretlerine ara verilmesi uyarıları yapılıyor.

Polis ekipleri, kapalı pazar yerinde oluşturulan kontrol noktalarında kimlik ve HES kodu kontrolü gerçekleştiriyor.

- Düzce

Düzce'de kentin farklı noktalarındaki dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor.

Kolluk kuvvetleri, halkın yoğunluk oluşturduğu yerlerde maske, mesafe, hijyen uyarılarında bulunuyor.

Belediye hoparlöründen de uyarılar yapılıyor.

Kentte yayaların yoğun olarak kullandığı noktalara girmek isteyenlerin ateşleri ölçülüyor.

- Bolu

Bolu'da Kovid-19 tedbirlerine yönelik oluşturulan ekipler, kentin en kalabalık caddeleri ile meydanlarda denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet konusunda uyarıda bulunurken kurallara uymayanlar hakkında ceza uyguluyor.

Ayrıca Bolu Belediyesi ekipleri ise kentte temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.