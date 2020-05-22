Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına kısmen uyuluyor

SAKARYA (AA) - Sakarya, Kocaeli, Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük ve Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal Türkiye" çağrısına kısmen uyuluyor.

Sakarya'da kentin en işlek yerlerinden Çark Caddesi, Atatürk Bulvarı, Demokrasi ve Gar meydanları ile Dar Sokak'ta insan ve araç yoğunluğu oluştuğu gözlendi. Ramazan Bayramı'nda uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde vatandaşların yağışa rağmen meydan ve sokaklarda yoğunluğa neden olduğu görüldü.

- Karabük

Karabük'ün normal zamanda en işlek yerlerinden olan ve bariyerlerle kontrol altına alınan Kemal Güneş, Menderes, Zonguldak ve Albay Karaoğlanoğlu caddelerinde ekipler, denetimlerini sürdürüyor. Ateş ölçümü yapan ekipler, vatandaşların sosyal mesafe gözetmeden yürümesine, banka önlerinde kuyruk oluşturmasına ve marketler hariç iş yerleri önünde araç park edilmesine izin vermiyor.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan ve normal zamanda turist hareketliliğinin yoğun olduğu, tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ilçesi de en sakin günlerini yaşıyor.

- Zonguldak



Zonguldak'ta kentin en işlek yerlerinden Gazipaşa ve Milli Egemenlik caddeleri ile yaya ve araç trafiğinin normal zamanlarda en yoğun olduğu Madenci Anıtı önünde hareketlilik yaşandı. Vatandaşların maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu kentte, banka ve PTT önlerinde kısmi kalabalık oluştu.

- Kocaeli

Kocaeli'nin en işlek güzergahını oluşturan Yürüyüş Yolu ve çevresi ile Fethiye Caddesi'nde yaya yoğunluğu yaşanıyor. Kentin simge yerlerinden tarihi Fevziye ve Yeni Cuma Camisi parkları ile Kent Meydanı'nda sakinlik hakim. Sokağa çıkan vatandaşların ise maske taktığı gözleniyor. Kent merkezindeki bazı caddelerde araç trafiği oluşurken polis ekipleri, sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyarıyor.

- Bartın

Bartın'da vatandaşların sağanağın da etkisiyle zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadıkları, çıkanların da maske kullandığı görüldü. Polis ve zabıta ekipleri, kent sakinlerini sosyal mesafeye uyulması ve maske takılması konusunda uyarıyor. Öte yandan Ramazan Bayramı'nı da kapsayacak şekilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde alışveriş yapmak isteyen vatandaşların pazar yeri ve marketlerde yoğunluk oluşturmaması için tedbir alındı.

- Bolu

Bolu'da, şehrin normal zamanlarda en işlek adreslerinden İzzet Baysal Caddesi ile Demokrasi ve Kent meydanlarında zaman zaman kısmi yaya hareketliliği yaşanıyor. Ayrıca, banka ve PTT şubelerinin önlerinde de zaman zaman yoğunluk oluşuyor. Kentin en geniş yeşil alanları Karaçayır ve Atatürk Orman parklarında ise yoğunluk olmadığı gözlendi. Bölgede görev yapan polis ve bekçiler, sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarıyor.

- Düzce



Düzce'de cadde ve sokaklarda, özellikle banka ve PTT şubeleri ile kargo firmaları önünde hareketlilik yaşanıyor. Yaya trafiğinin en yoğun olduğu İstanbul ve Gaziantep Caddeleri ile Avni Akyol ile İsmet İnönü parkları, Anıtpark Meydanı girişlerinde kontrol noktaları oluşturan polis ekipleri, burada işleri olan vatandaşların ateşini ölçüyor.

Öte yandan, kentte sokağa maskesiz çıkma yasağına ilişkin denetimler de artırıldı. Cadde ve sokaklarda ring halinde bulunan polis ekipleri, maskenin doğru kullanımı hakkında da vatandaşları uyarıyor.

Ramazan Bayramı'nda uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle marketlerde bir hareketlilik gözlense de bölgede etkili olan yağış nedeniyle sokaklarda ciddi bir kalabalık olmadığı görülüyor. Marketlerde önlem alan polis ekipleri, vatandaşları sosyal mesafe konusunda sık sık uyarıyor.



