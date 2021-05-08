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Yaşam Doğu Kudüs neresi?
Yaşam

Doğu Kudüs neresi?

İsrail polisinin ibadet eden Müslümanlara yönelik saldırılarının ardından pek çok kişi Doğu Kudüs’ün nerede olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Doğu Kudüs neresi?

Yeniakit Publisher
2021-05-08 15:40:00 -
Doğu Kudüs neresi?

İsrail polisi Mescid-i Aksa’da namaz kılan cemaate saldırdı. Yaşanan olayda pek çok Müslüman yaralandı. Vatandaşlar bu acı olayı kınarken Doğu Kudüs’ün nerede yer aldığını araştırmaya başladı.

Doğu Kudüs neresi?

Doğu Kudüs veya Doğu Yeruşalim, 1948 Arap-İsrail Savaşı'nda Ürdün'ün ve 1967'deki Altı Gün Savaşı'nda İsrail'in eline geçen Kudüs'ün doğusudur. İçinde, Eski Şehri ve Yahudilik, İslam ve Hristiyanlıkta kutsal yerler olan Tapınak Dağı, Ağlama Duvarı, Mescid-i Aksa, Kutsal Kabir Kilisesi gibi yerleri barındırır.

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İSLAM

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