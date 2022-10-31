Doğu Karadeniz'in en büyük kitap fuarı tamamlandı

Erdoğan Gül

Ekim ayının başında belediyeye kazandırılan Giresun Belediyesi Kültür ve Fuar Merkezinde 9 gün devam eden fuara,200 bine yakın kitap ile 44 yayınevi, 21 ulusal yazar ve 32 Giresunlu yerel yazar katılırken, fuar boyunca yazarlar tarafından söyleşi ve imza günleri düzenlendi. Etkinliklerle birlikte yazarlar bir yandan okuyucularıyla kucaklaşırken, diğer yandan da eserlerini tanıtma ve yayınevleriyle bağlantı kurma fırsatı yakaladı.

Doğu Karadeniz’in en büyük kitap fuarı olarak değerlendirilen organizasyonla birlikte kentin tanıtımına büyük katkı sağlanırken, fuara adeta akın eden vatandaşlar büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdiler.

Yediden yetmişe kadar her kesimin ilgi gösterdiği fuarda çok keyifli anlar da yaşandı. Kitapseverler hem sevdikleri yazarlarla buluşup, hem de onlarla sohbet etme imkânı elde etti. Fuara her geçen yıl hem il merkezinden hem de bölgelerden olan ilginin arttığı açıklandı.

Fuarda yayınevleri ve yazarlar ilgiden son derece memnun kalırken, şehrimizden mutlu bir şekilde ayrıldılar. Vatandaşların yanı sıra öğrencilerin de aldıkları kitapları imzalatmak için uzun kuyruklar oluşturduğu fuara 6 bin civarı öğrencinin giriş yaptığı bildirildi.

Fuardaki söyleşi ve imza etkinliği ise şu şekilde oldu:

Bahadır Yenişehirlioğlu söyleşi, imza. Sait Ercan söyleşi, imza. Merve Gülcemal söyleşi, imza. Selahattin Yusuf söyleşi, imza. Nazım Elmas söyleşi, imza. Hayati İnanç söyleşi, imza. Aslıhan Atik söyleşi, imza. Mehtap Özsoy söyleşi. Hakkı Özdemir söyleşi, imza. Yılmaz Can söyleşi, imza. İsmail Cem Feridunoğlu söyleşi. Hulki Cevizoğlu söyleşi, imza. Haldun Domaç söyleşi, imza. Fatih Baha Aydın söyleşi, imza. Selçuk Küpçük söyleşi, imza. Tufan Gündüz söyleşi, imza. Cemal Şakar – Mustafa Akar söyleşi, imza. Süleyman Seyfi Öğün söyleşi, imza. Mecit Ömür Öztürk söyleşi, imza. Ahmet Turgut söyleşi, imza.

Yazarlar ve yayınevleri memnun

Fuara katılan yayınevi sorumluları ve yazarlar ise fuardan övgüyle bahsederek: “Gerek komşuluk ilişkileri, gerek temizliği, ziyaretçi ilişkileri ve örnek davranışlar bakımından bir kitap fuarına yakışır düzeydeydi. Katılımcıların ve yazarların kendi aralarındaki diyalogları ise çok güzeldi ve görülmeye değerdi. Her yaştan katılımın olması bizim en fazla hoşumuza giden durumdu. Gençlerin de yoğun ilgi göstermesi son derece mutlu ediciydi. Sürekli kitap okuma oranının düşüklüğünden şikâyet ediyoruz ama gençlerde kitap okumaya karşı ilginin olması sevindiriyor. Fuarı organize edenlere teşekkür etmek istiyoruz. Ülkemizin her köşesinde böyle fuarlara ihtiyaç var.” dediler.

Şenlikoğlu: Hedefimize ulaştık

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu’da yaptığı değerlendirmede başarılı bir organizasyonu geride bırakmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yazarlar ve yayınevleri anlamında, istenilen ve hedeflenen rakamlara ulaştıklarını kaydeden Başkan Şenlikoğlu: “Giresun’un kimliği açısından bu önemli. 3 yıl önce attığımız tohumun vatandaşlarımız tarafından bu kadar sahiplenilmesi bizleri mutlu ediyor. İnşallah 30 yıl sonrasında da şehrimizde bu kitap fuarları devam ediyor olur. Giresun’un geçmişten beri okuyan ve yazan bir kimliği var. Kitap fuarı da bunu perçinledi. Buradaki amacımız çocuklarımızı ve gençlerimizi okumaya teşvik etmek, kitaba yakınlaştırmak ve bilgili bir toplumun oluşmasına katkıda bulunmaktır. Kitap okuyan insanlar, bilgili insanlar adeta toplumu fenerleri gibidir. Fuarımıza olan ilginin artması bizlerin yaptığı işin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Fuarımıza katılan yayınevleri ve yazarlarımıza, ziyaret eden her yaştan vatandaşlarımıza ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.