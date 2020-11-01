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Aktüel Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı
Aktüel

Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-11-01 08:44:40 -
Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

ANKARA (AA) - Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde akşam saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, öğleden sonra İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar görüleceği tahmin ediliyor.

Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde de akşam saatlerinden başlamak üzere yerel olarak kuvvetli yağış meydana geleceği öngörüldüğünden muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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