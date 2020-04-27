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Aktüel

Doğu Karadeniz hafif sağanak yağışlı geçecek

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyrettiği Doğu Karadeniz Bölgesi hafif sağanak yağışlı geçecek.

2020-04-27 10:27:45 -
Doğu Karadeniz hafif sağanak yağışlı geçecek

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyrettiği Doğu Karadeniz Bölgesi hafif sağanak yağışlı geçecek.


Meteoroloji 11. Bölge ekiplerince yapılan son değerlendirmeler göre, bölge genelinde hava parçalı yer yer çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı geçecek.


Hava sıcaklığının mevsim normalleri altında seyredeceği bölgede rüzgar kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.


Bölgede bu gece ölçülen en düşük sıcaklık Bayburt Kop Dağında sıfırın altında 5 derece oldu.

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