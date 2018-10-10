Doğu iline yılın ilk karı düştü
Van'ın Gürpınar ilçesinde bulunan Başet Dağı’nın zirvesine yılın ilk karı düştü. İlçe merkezinde etkili olan yağmurun, yüksek kesimlerde kara dönüştüğü gözlendi.10 Ekim 2018 Çarşamba 16:22
Van'ın Gürpınar ilçesinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.
Gürpınar ilçesinde etkili olan yağmur, Bölmeçalı Mahallesi sınırlarındaki Başet Dağı’nın zirvesinde yerini kara bıraktı. Başet Dağı, etkili olan kar yağışıyla kısa süreliğine beyaza bürünürken, bölgede hava sıcaklığında da hissedilir derecede azalma oldu.
Mahalle sakinleri, kış hazırlıklarının bitme aşamasında olduğunu belirtirken, bu sene karın yüzünü biraz erken gösterdiğini söyledi.
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