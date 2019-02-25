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Doğu Ekspresi turizm treni ne zaman açılacak? Doğu Ekspresi fiyatları

Ankara'dan Kars'a giden Doğu Ekspresi trenine ilişkin son dakika kararı alındı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Doğu Ekspresi'nin amacının dışında kullanıldığını ifade etti ve Doğu Ekspresi turizm treninin faaliyete geçeceğinin müjdesini verdi. Doğu Ekspresi turizm treni nedir? Doğu Ekspresi turizm treni ne zaman açılacak tarih belli mi?

25 Şubat 2019 Pazartesi 10:58
Doğu Ekspresi turizm treni ne zaman açılacak? Doğu Ekspresi fiyatları

Ankara'dan Kars'a giden Doğu Ekspresi trenine ilişkin son dakika kararı alındı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Doğu Ekspresi'nin amacının dışında kullanıldığını ifade etti ve Doğu Ekspresi turizm treninin faaliyete geçeceğinin müjdesini verdi. Doğu Ekspresi turizm treni nedir? Doğu Ekspresi turizm treni ne zaman açılacak tarih belli mi?

Kars Doğu Ekspresi BİLET Fiyatları Kaç TL | Doğu Ekspresi nereden kalkar, tarifeler saat kaçta? Ankara'dan Kars'a giden Doğu Ekspresi'ne ilişkin yenilik yapılacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Doğu Ekspresi turizmle öne çıkmaya, turizm treni olmaya ve amacının dışında kullanılmaya başladı. Biz de diyoruz ki o zaman amacına uygun bir tren daha organize edelim. Turistik amaçlı gidenler de o trenle seyahatlerini gerçekleştirsinler. Hem Doğu Ekspresi vazifesini görsün hem de yeni amacına uygun bir turizm treni daha yapalım" dedi.

 

Bakan Ersoy, "Turizm trenlerinin dünya genelinde çok meşhur birkaç destinasyonu var. Bizim bu hattımız da çok rahatlıkla uluslararası bir turizm destinasyonu haline gelebilir. Turizm treniyle turistlerin tam taleplerini tamamıyla karşılayacak özellikte tren hizmete sokabilirsek yabancı turistin ilgisini çekme açısından da faydası olur. Trenin turizme katkısını gerçekleştirmemiz lazım. Çok ciddi bir potansiyel var ve kendini ispat etti. Biz bunu şimdi tabii turizm treni olarak yapmıyoruz, eksik olan tarafı bu. Şimdi bizim bunu turizm treni haline getirmemiz ve çokta beklemememiz lazım. Kısa sürede bunu formülize edip hayata geçirmemiz, lazım ve yapacağız da" dedi.

Doğu Ekspresi fiyatları

 

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 10:58
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