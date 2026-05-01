Doğu Asya’da korkutan deprem!
Doğu Asya’da ada ülkesi Tayvan açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmedi.
Merkezi Meteoroloji Bürosundan (CWA) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Yilan'ın merkezinin 38,7 kilometre kuzeydoğusu olan deprem, 98,3 kilometre derinlikte kaydedildi.
6,1 büyüklüğündeki deprem, Yilan'ın yanı sıra Ada'nın kuzeyi ve doğu kıyısındaki diğer yerleşimlerde hissedildi.
