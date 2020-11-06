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Aktüel Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor
Aktüel

Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor

Yeniakit Publisher
2020-11-06 10:21:48 -
Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

Erzurum, Erzincan, Tunceli, Kars, Iğdır, Ağrı ve Ardahan'da aralıklı sağanağın yanı sıra yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkisini göstereceği öngörülüyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 3 derece altında seyredeceği bölgede rüzgarın kuzeyden hafif, aralıklı orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum'da 5, Kars ve Ardahan'da 6, Ağrı'da 7, Erzincan'da 8, Tunceli'de 10 ve Iğdır'da 11 derece olarak ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 16, Iğdır'da 15, Erzincan'da 12, Ağrı'da 10, Kars ve Ardahan'da 9, Erzurum'da 8 derece olacağı tahmin ediliyor.

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