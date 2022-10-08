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Aktüel Doğu Anadolu'nun Güneydoğusuna kuvvetli yağış uyarısı
Aktüel

Doğu Anadolu'nun Güneydoğusuna kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Doğu Anadolu'nun Güneydoğusu için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-10-08 18:19:00 -
Doğu Anadolu'nun Güneydoğusuna kuvvetli yağış uyarısı

YENİ AKİT  ANKARA

Doğu Anadolu'nun Güneydoğusunda Beklenen Kuvvetli Yağış uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğünden geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, “Doğu Anadolu'nun Güneydoğusunda Beklenen Kuvvetli Yağışlara Dikkat!” başlığıyla vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Doğu Anadolu'nun Güneydoğusunda Beklenen Kuvvetli Yağışlara Dikkat! Başlama Zamanı 09.10.2022 03:00, Bitiş Zamanı 09.10.2022 18:00. 09.10.2022 Pazar günü Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Tunceli, Bingöl, Bitlis, Muş, Şırnak, Hakkari, Siirt çevreleri ile Elazığ'ın doğusu ve Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

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