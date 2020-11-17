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Aktüel Doğu Anadolu'daki 7 ilde sıcaklıklar sıfırın altında
Aktüel

Doğu Anadolu'daki 7 ilde sıcaklıklar sıfırın altında

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilde gece hava sıcaklığı sıfırın altında ölçüldü.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 11:04:00 -
Doğu Anadolu'daki 7 ilde sıcaklıklar sıfırın altında

Meteoroloji 12.Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre bölgede hava kısmen ve çok bulutlu olacak. Ardahan'ın kuzey kesimlerinin öğle saatlerinden itibaren karlı olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde olacağı bölgede rüzgarın güneydoğudan zaman zaman orta şiddette esmesi bekleniyor.

Bölgedeki en düşük hava sıcaklığı gece Kars'ta 8 derece, Erzurum ve Ardahan'da 5 derece, Ağrı'da 4 derece, Erzincan'da 2 derece, Tunceli ve Iğdır'da 1 derece oldu.

Gün içerisinde en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 15, Iğdır ve Erzincan'da 11, Ağrı'da 9, Kars'ta 8, Erzurum ve Ardahan'da 7 olacağı tahmin edildi.

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