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Aktüel Doğu Anadolu'daki 7 il Kovid-19 tedbirleri kapsamında sessizliğe büründü
Aktüel

Doğu Anadolu'daki 7 il Kovid-19 tedbirleri kapsamında sessizliğe büründü

İçişleri Bakanlığı'nın Kovid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında alınan yeni tedbirler Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır, Tunceli ve Erzincan'da uygulanmaya başlandı

Yeniakit Publisher
2020-11-21 20:27:57 -
Doğu Anadolu'daki 7 il Kovid-19 tedbirleri kapsamında sessizliğe büründü

ERZURUM (AA) - İçişleri Bakanlığının, koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamındaki tedbirlerin bugün saat 20.00 itibarıyla uygulanmaya başlanmasıyla Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerde cadde, sokak, tarihi alanlarda sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Erzurum, Kars, Iğdır, Ardahan, Iğdır, Tunceli, Erzincan'da araç ve insan yoğunluğu en düşük seviyeye indi.

Bu kentlerde alışveriş merkezleri, market, berber ve kuaförler ile güzellik merkezleri saat 20.00 itibariyle kapandı. Lokanta, restoran gibi yiyecek tüketiminin yoğun olduğu alanlar da sadece telefonla veya online sipariş üzerine paket servis hizmeti vermeye başladı.

İnsan yoğunluğunun oluştuğu Erzurum'da kale civarı, Çifte Minareler, Yakutiye Medresesi, Lala Paşa Camisi ve Cumhuriyet Caddesi'nde kısıtlamanın ilk saatlerinden itibaren sessizlik hakim oldu.

Erzincan'daki Cumhuriyet Meydanı, Ordu, Halitpaşa, Fevzipaşa ve 13 Şubat caddeleri, Kars'ta Faikbey ve Kazım Karabekir Paşa caddeleri ile Cumhuriyet Meydanı ve tarihi Kars Kalesi, Iğdır'da yoğunluğun fazla olduğu Atatürk ve Vali Yolu caddeleri ile Zübeyde Hanım Bulvarı, Tunceli'de Sanat Sokağı, Cumhuriyet Caddesi, Yeraltı Çarşısı üstü, Palavra ve Seyit Rıza meydanları, Ardahan'da Kongre ve Lise caddeleri ile Milli Egemenlik Parkı, Ağrı'da ise Cumhuriyet, Kağızman ve Eski Van caddeleri yasağın başlamasıyla sessizliğe büründü.

Kentlerin giriş ve çıkışlarında İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekiplerince uygulama noktaları oluşturuldu. İstisna kapsamında olanların dışında kimsenin dolaşmasına izin vermeyen ve güvenlik tedbirlerini sıkı tutan ekipler, ana cadde ve bağlantı yolları ile farklı noktalarda kontrollerini sürdürüyor.




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