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Aktüel Doğu Anadolu'daki 4 ilde buzlanma ve don bekleniyor
Aktüel

Doğu Anadolu'daki 4 ilde buzlanma ve don bekleniyor

Yeniakit Publisher
2020-12-27 10:09:12 -
Doğu Anadolu'daki 4 ilde buzlanma ve don bekleniyor

VAN (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu olacak.

Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ile don olayının beklendiği bölgede, hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.

Rüzgar doğu ve kuzey yönlerinnen hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Van Gölü'nde ise rüzgarın doğu ve kuzeydoğudan yer yer saatte 10-30 kilometre kuvvetinde esmesi ve görüş mesafesinin açık olması bekleniyor.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Hakkari'de 5, Van'da 3, Bitlis'te 2 ve Muş'ta 1 derece olması tahmin ediliyor.

Bölgete görülecek buzlanma ve don olayı ile olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

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