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Aktüel Doğu Anadolu'daki 12 ili batıya bağlayan yoldaki tadilatta sona gelindi
Aktüel

Doğu Anadolu'daki 12 ili batıya bağlayan yoldaki tadilatta sona gelindi

Yeniakit Publisher
2020-10-09 11:26:31 -
Doğu Anadolu'daki 12 ili batıya bağlayan yoldaki tadilatta sona gelindi

MALATYA (AA) - Malatya ile Doğu Anadolu'daki 12 ili batıya bağlayan ve üzerinde Karahan Tüneli'nin de bulunduğu D-300 kara yolunda temmuzda başlatılan bakım ve tadilat çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı.

Karahan Tüneli'nin doğu çıkışındaki Gürkaynak kavşağında yaşanan çökmeler nedeniyle Karayolları 8. Bölge Müdürlüğünce 4 aydır devam eden çalışmalarda sona gelindi.

Çöken bölgedeki gevşek malzeme çekilerek zeminde çıkan su, drenaj çalışması ile yolun dışına alındı.

117 fore kazık çakılarak güçlendirilen zemin, dolgu malzemesi ile kapatıldı.

Kış öncesi yoğun bir çalışma yürüten Karayolları ekipleri, 10 gün içinde yol seviyesine çıkması planlanan dolgunun tamamlanmasının ardından kavşak ve refüj yapacak.

Son olarak sıcak asfaltla kaplanacak yola, bariyer ve işaret levhaları yerleştirilecek.

Yolun ay sonunda yeniden hizmete açılacağı öğrenildi.

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