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Aktüel Doğu Anadolu'da sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizlik hakim oldu
Aktüel

Doğu Anadolu'da sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizlik hakim oldu

Yeniakit Publisher
2020-12-19 11:05:09 -
Doğu Anadolu'da sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizlik hakim oldu

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilde sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Ülke genelinde dün saat 21.00'de başlayıp 21 Aralık Pazartesi 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlamasında Erzurum, Erzincan, Kars, Tunceli, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da cadde, meydan, sokaklar ile tarihi alanlar sessizliğe büründü.

Güvenlik güçleri, kısıtlama kapsamında ana caddeler başta olmak üzere, tüm noktalarda denetim yaptı.

Polis ekipleri, anonslarla iş yeri sahiplerini ve vatandaşları kısıtlamaya ilişkin uyardı.

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