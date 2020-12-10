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Aktüel Doğu Anadolu'da soğuk hava
Aktüel

Doğu Anadolu'da soğuk hava

Yeniakit Publisher
2020-12-10 10:29:46 -
Doğu Anadolu'da soğuk hava

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceyle Kars'ta ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Havanın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 1, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 10, Ardahan'da 8, Erzurum'da 4, Erzincan ve Ağrı'da 1 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Erzincan'da 7, Iğdır'da 6, Erzurum'da 4, Ağrı'da 3, Kars'ta 1, Ardahan'da sıfırın altında 2 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlığı ise Erzurum'da 5, Kars'ta 10, Ardahan'da 4, Palandöken Kayak Merkezi'nde 19, Sarıkamış Kayak Merkezi'nde 27 santimetre ölçüldü.

Gece ve sabah buzlanma ve don olayıyla pusun görüleceği bölgede, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

- Ağrı'da yoğun sis

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde de soğuk hava ve yoğun sis etkili oldu.

Dondurucu soğukların yaşandığı ilçede, Ağrı-Erzurum kara yolunda oluşan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Vatandaşlardan Cemil Kotan, kar yağışından sonra soğuk hava ve sisin yaşamı daha da zorlaştırdığını söyledi.

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