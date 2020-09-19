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Aktüel Doğu Anadolu'da gece hava sıcaklığı 5 dereceye kadar düştü
Aktüel

Doğu Anadolu'da gece hava sıcaklığı 5 dereceye kadar düştü

Yeniakit Publisher
2020-09-19 10:43:58 -
Doğu Anadolu'da gece hava sıcaklığı 5 dereceye kadar düştü

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı 5 dereceyle Ardahan'da ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın bölge genelinde parçalı ve az bulutlu, Ardahan çevrelerinin ise yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 5, Kars’ta 6, Erzurum ve Ağrı'da 9, Erzincan ve Iğdır'da 16 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Iğdır’da 31, Ağrı ve Erzincan'da 28, Erzurum'da 24, Kars’ta 22 ve Ardahan'da 19 derece olması bekleniyor.

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