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Aktüel Doğu Anadolu'da en düşük sıcaklık sıfırın altında 3 dereceyle Kars'ta ölçüldü
Aktüel

Doğu Anadolu'da en düşük sıcaklık sıfırın altında 3 dereceyle Kars'ta ölçüldü

Yeniakit Publisher
2020-10-11 09:51:55 -
Doğu Anadolu'da en düşük sıcaklık sıfırın altında 3 dereceyle Kars'ta ölçüldü

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 3 dereceyle Kars'ta kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 9, Iğdır'da 5, Erzurum'da 4, sıfırın altında olmak üzere Ağrı ve Ardahan'da 1, Kars'ta 3 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Erzincan'da 26, Iğdır'da 24, Ağrı'da 22, Erzurum'da 21, Kars ve Ardahan'da 20 derece olması bekleniyor.

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