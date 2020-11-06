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Aktüel Doğu Anadolu'da ekiplerin Kovid-19 denetimleri sıklaştırıldı
Aktüel

Doğu Anadolu'da ekiplerin Kovid-19 denetimleri sıklaştırıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-06 14:39:23 -
Doğu Anadolu'da ekiplerin Kovid-19 denetimleri sıklaştırıldı

KARS/ARDAHAN/TUNCELİ (AA) - Kars, Ardahan ve Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sıkı denetimler gerçekleştirildi.

Kars Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığının genelgesi ve valiliğin koordinesi doğrultusunda iş yerlerinde ve toplu taşıma araçlarında Kovid-19 önlemleri dolayısıyla denetimde bulundu.

Faikbey Caddesi'ndeki denetimlerde ekipler, iş yerleri ile otobüs, minibüs gibi toplu taşıma araçlarını kontrol ederek sürücüler ile yolcuları maske ve sosyal mesafe başta olmak üzere Kovid-19 kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Ekipler, kafe, kıraathane ve kuaför gibi iş yerlerinde çalışanlardan, işletmelerini saat 22.00 itibarıyla kapatmalarını istedi.

- Tunceli

Tunceli'de yeni tip koronavirüs tedbirleri çerçevesindeki denetimler yapıldı.

Jandarma, polis ve kamu kurumlarının müdür ile personelinden oluşan ekipler, kent merkezi ve 7 ilçede denetim gerçekleştirdi.

İş yerleri, cadde ve sokaklar ile araçları denetleyen ekipler, vatandaşlara kurallara uymaları uyarısında bulundu.

Vali Mehmet Ali Özkan da kent merkezindeki denetlemelere katılarak iş yerlerini ziyaret etti.

Özkan, vatandaşlardan maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmelerini istedi.

- Ardahan

Ardahan'da da Kovid-19'la mücadele için alınan ek tedbirler uygulamaya konuldu.

Kentte uygulamalar kapsamında camiler denetlendi. Vali Yardımcısı Mustafa Gürbüz başkanlığındaki ekip, camilerde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını denetleyip, vatandaşlara uyarılarda bulundu.


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