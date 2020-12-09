Doğu Anadolu'da 4 il kar yağışıyla beyaza büründü
Kar örtüsü, kadim şehir Erzurum'un tarihi mekanlarında kartpostallık görüntü oluşturdu
ERZURUM (AA) - Erzurum, Kars, Ardahan ve Tunceli'de etkili olan kar yağışı il merkezlerini beyaza bürüdü.
Erzurum'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önündeki karı temizlerken, belediye ekipleri de mahalle ve sokaklarda temizlik çalışması yürütüyor.
Öte yandan beyaza bürünen kentte, tarihi mekanlarda kartpostallık görüntü oluştu.
- Kars
Kars’ta kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Kentte 3 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı, etrafı beyaza bürüdü. Sabahın erken saatlerinde iş yerlerine giden vatandaşlar araçların üzerinde biriken karları temizledi.
Yolda oluşan buzlanma nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Sarıkamış ilçesinde ise bina çatılarında buz sarkıtları oluştu, ağaçlar ve bitkiler karla kaplandı.
İstasyon Mahallesi'nde kar yağışını fırsat bilen çocuklar, kızak kaymanın keyfini yaşadı.
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, kara yollarında tuzlama ve kar küreme çalışmasını aralıksız sürdürdü.
- Ardahan
Beyaza bürünen Ardahan'da da belediye ekipleri kar kürüme çalışması yürütüyor.
Karayolları ekipleri, sorumluluk bölgelerinde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
- Tunceli
Tunceli'de gece saatlerinde etkili olan sağanak, sabaha doğru yerini kar yağışına bıraktı.
Kar yağışıyla ağaçlar ve araçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı.
Güne karla uyanan vatandaşlar, cadde ve sokaklarda yürümekte zorluk yaşadı.