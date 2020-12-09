  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Doğu Anadolu'da 4 il kar yağışıyla beyaza büründü
Aktüel

Doğu Anadolu'da 4 il kar yağışıyla beyaza büründü

Kar örtüsü, kadim şehir Erzurum'un tarihi mekanlarında kartpostallık görüntü oluşturdu

Yeniakit Publisher
2020-12-09 09:54:22 -
Doğu Anadolu'da 4 il kar yağışıyla beyaza büründü

ERZURUM (AA) - Erzurum, Kars, Ardahan ve Tunceli'de etkili olan kar yağışı il merkezlerini beyaza bürüdü.

Erzurum'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önündeki karı temizlerken, belediye ekipleri de mahalle ve sokaklarda temizlik çalışması yürütüyor.

Öte yandan beyaza bürünen kentte, tarihi mekanlarda kartpostallık görüntü oluştu.

- Kars

Kars’ta kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kentte 3 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı, etrafı beyaza bürüdü. Sabahın erken saatlerinde iş yerlerine giden vatandaşlar araçların üzerinde biriken karları temizledi.

Yolda oluşan buzlanma nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Sarıkamış ilçesinde ise bina çatılarında buz sarkıtları oluştu, ağaçlar ve bitkiler karla kaplandı.

İstasyon Mahallesi'nde kar yağışını fırsat bilen çocuklar, kızak kaymanın keyfini yaşadı.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, kara yollarında tuzlama ve kar küreme çalışmasını aralıksız sürdürdü.

- Ardahan

Beyaza bürünen Ardahan'da da belediye ekipleri kar kürüme çalışması yürütüyor.

Karayolları ekipleri, sorumluluk bölgelerinde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

- Tunceli

Tunceli'de gece saatlerinde etkili olan sağanak, sabaha doğru yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışıyla ağaçlar ve araçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı.

Güne karla uyanan vatandaşlar, cadde ve sokaklarda yürümekte zorluk yaşadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azrail, Emre Kongar'ı yoklamış: Azrail'le göz göze!
Medya

Azrail, Emre Kongar'ı yoklamış: Azrail'le göz göze!

Koronavirüse yakalanarak hastaneye kaldırılan ve tedavisinin ardından taburcu olan Emre Kongar alaycı bir üslup ile Azrail'le göz göze geldi..
Anthony Fauci: ABD'yi zor günler bekliyor
Korona Virüs

Anthony Fauci: ABD'yi zor günler bekliyor

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, Ocak ayının ortalarında ABD'de koronavirüs vaka sayılarının z..
ABD'den Türkiye’ye yaptırım kararı!
Dünya

ABD'den Türkiye’ye yaptırım kararı!

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi, içerisinde Türkiye'ye yaptırım içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) Tasarı..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay