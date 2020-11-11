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Aktüel Doğu Anadolu'da 3 ilde sıcaklıklar gece sıfırın altına düştü
Aktüel

Doğu Anadolu'da 3 ilde sıcaklıklar gece sıfırın altına düştü

Yeniakit Publisher
2020-11-11 09:47:46 -
Doğu Anadolu'da 3 ilde sıcaklıklar gece sıfırın altına düştü

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece hava sıcaklığı Kars, Ağrı ve Ardahan'da sıfırın altına düştü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük sıcaklık, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 5, Ağrı ve Ardahan'da 1 iken Erzurum'da 0, Erzincan'da 3, Tunceli'de 4, Iğdır'da 9 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların da Tunceli'de 18, Iğdır'da 16, Erzincan'da 13, Ağrı'da 11, Kars ve Erzurum'da 9, Ardahan'da ise 6 derece olması bekleniyor.

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