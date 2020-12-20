  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Doğu Anadolu'da 3 ilde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor
Aktüel

Doğu Anadolu'da 3 ilde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor

Yeniakit Publisher
2020-12-20 11:22:21 -
Doğu Anadolu'da 3 ilde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Kars, Iğdır ve Ağrı'da karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Sabah saatlerinde Kars ve Iğdır ile Ağrı'nın doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve karın etkili olacağı bölgede, gece saatlerinde pus ve yer yer buzlanma ile don bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar, kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük sıcaklık sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 9, Ağrı'da 8, Kars ve Erzurum'da 7, Erzincan'da 4, Iğdır ve Tunceli'de 3 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 9, Iğdır ve Erzincan'da 7, Ağrı'da 3, Erzurum'da 2, Kars'ta 1, Ardahan'da ise sıfırın altında 1 derece olması öngörülüyor.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise Palandöken'de 30, Sarıkamış'ta 24, Konaklı'da 11 santimetre ölçüldü.

Meteoroloji yetkilileri, bölgede gece saatlerinde pus, buzlanma don ve sis beklendiğinden sürücüleri ve yetkilileri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canlı yayında teröristbaşına 'sayın' deyince ortalık karıştı
Gündem

Canlı yayında teröristbaşına 'sayın' deyince ortalık karıştı

Canlı yayında Prof. Dr. Gülümser Heper, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a 'sayın' deyince gazeteci Metin Özkan ve siyasetçi Mehmet Metiner büyü..
Erdoğan'ın
Gündem

Erdoğan'ın "Cumhur İttifakı" sözleri sonrası MHP'den açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "2023 Cumhur İttifakı'nın yeni bir zafer yılı olacaktır. Milletimize verdiğimiz tüm sözleri tutarak 20..
NATO tatbikatında dikkat çeken görüntü! Yabancı askerler gözlerini alamadı
Gündem

NATO tatbikatında dikkat çeken görüntü! Yabancı askerler gözlerini alamadı

Türk Kara Kuvvetleri'nin envanterindeki MKEK MPT-76 Piyade Tüfeği'ni inceleyen yabancı askerlere ait bir fotoğraf ortaya çıktı.

Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay