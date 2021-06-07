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Aktüel Doğu Anadolu'da 2 ilde sağanak bekleniyor
Aktüel

Doğu Anadolu'da 2 ilde sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 2 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Yeniakit Publisher
2021-06-07 10:16:00 -
Doğu Anadolu'da 2 ilde sağanak bekleniyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde, havanın parçalı yer yer çok bulutlu olması, Kars ve Ardahan'da öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve lokal olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın batı ve kuzeybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 15, Erzincan'da 9, Tunceli'de 8, Erzurum ve Ağrı'da 4, Kars ve Ardahan'da 2 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da 31, Tunceli'de 30, Erzincan'da 26, Ağrı'da 25, Kars ve Erzurum'da 22 ve Ardahan'da 20 derece olacağı tahmin ediliyor.

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